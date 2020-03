Muut lehdet

Kainuun Sanomat kehottaa puhumaan korona­virus­epidemiasta ja virusta kantavista asiallisesti.

”Tartunnan saaneita on kommentoitu jokseenkin syyllistävään sävyyn, vaikka meistä kuka tahansa voi saada tartunnan ja levittää tautia tietämättään.”

”Kun maailmalta kertyneitä tietoja sairastuneista ja tartunnan saaneiden määristä on tutkittu, on huomattu, että varsin suuri osa koronaviruksen saaneista jää oireettomiksi. – – Aluksi ajateltiin, että oireeton henkilö ei voi tartuttaa virusta eteenpäin, mutta tämä oletus on osoittautunut vääräksi.”

”Oireeton taudinkantaja ei voi mitenkään tietää sairastuneensa, joten syyllistäminen on turhaa ja ajattelematonta.”

”Jokaisen kannattaisikin suunnata energiansa nyt siihen, että itse toimii mahdollisimman vastuullisesti ja huolehtii sekä omasta että muiden turvallisuudesta.”

”Nyt mitataan suomalaisten kyky solidaarisuuteen toisiaan kohtaan. Hienoja esimerkkejä ihmisten auttamishalusta on jo nähty. Niiden kautta kriisistä selvitään paljon paremmin, kuin toisiamme sättien.”

Ilta-Sanomat muistuttaa, että Uudenmaan sulku ja muut poikkeustoimet voi­vat pitkittyä, koska kukaan ei osaa ennustaa tarkasti epidemian kehittymistä.

”Siksi on erittäin tärkeää yrittää pitää huoli siitä, ettei fyysisestä rajasta tule henkistä.”

”Poikkeusjärjestely ei saa johtaa siihen, että suomalaiset jakautuvat eri leireihin tai tuntevat itsensä eriarvoisiksi. Kysymys ei ole Uusimaa vastaan muu Suomi -asetelmasta, vaan kansainvälisen mallin mukaan toteutetusta epidemia-alueen tilapäisestä eristyksestä. Sulun tarkoituksena on vähentää uusia tartuntoja, jotta terveydenhoitojärjestelmän kantokyky kestää vielä edessä olevan epidemia­huipun.”

”Selviämme tästä kriisistä vain pitämällä yhtä, sitoutumalla yhteisiin sääntöihin ja auttamalla haavoittuvia. Vain siten voimme välttää rajoitusten kiristämisen entisestään. Uudenmaan sulku riittää – totaalista ulkonaliikkumiskieltoa ei kukaan halua.”

Aamulehti toivoo, että koronavirus­tartunnoista kerrottaisiin julkaisemalla kuntakohtaisia lukuja.

”Ihmisillä on oikeus tietää, jos virusta on varmuudella todettu omalla paikkakunnalla. Jos tiedot jäävät liian ylätasolle, on vaara, että ihmiset eivät ymmärrä epidemian olevan totta heidän omassa elinympäristössään.”

”Jokainen joka tapauksessa kuvittelee mielessään epidemian jonkin laajuiseksi, monet alakanttiin. Viranomaiset joko korjaavat mielikuvaa avoimella tiedottamisella tai sitten antavat huhujen velloa. On selvää, että avoimuus on parempi valinta.”