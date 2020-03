Kuva: Rio Gandara / HS

Otsikossa on saksalaisen valtio­teoreetikon Carl Schmittin kirjan kuuluisa avaus­lause vuodelta 1922, vähän oiottuna. Itse ajatus on varhempi – sitä pohjusti jo Thomas Hobbesin klassikko Leviathan (1651).

Tämä pelkistys on tullut mieleen korona­virus­toimia seuratessa. Poikkeus­tilan päättää useimmissa maissa hallitus, joskus presidentti. Eli valtion johto. Ja vaikka päätöksen tekisi puolue niin kuin Kiinassa, käytännössä sekin on valtiojohto.

Näin myös Suomessa: hallitus päättää, tuntumassa tasavallan presidentti, ja eduskunta sitoo tai päästää. Tilanteeseen nähden naisviisikko on pärjännyt, kasvanut tehtävänsä mukana. Tuskin enää tulee yllätyksenä, että kriisin hoito ei vaadi kravattia kaulaan. Asiantuntijoiden rooli voi ärsyttää jotakuta, mutta voisi neuvojiksi osua huonompiakin.

Kylmän sodan päätyttyä väläyteltiin valtion kuihtuvan. Tilalle on soviteltu ylikansallisia organisaa­tioita, jättifirmoja ja markkinoita, kaupunkien ja alueiden ryppäitä, kansalaisyhteiskunnan verkostoja, influenssereita.

Kriisi paljasti, millainen viime käden päättäjä ja turva kansallis­valtio on. Jopa valtiota pahasti haukkuneet asettuvat luontevasti tukiaisjonon kärkeen. Mutta politiikka ei ole normaalitilassa. Kun päällyste kuoriutuu pois, sen alta näkyy poliittisen vallan raaka ydin, päättä­minen elämästä ja kuolemasta.

Pandemia on globaali, mutta sen vaikutusta muokkaavat kansalliset päätökset. Valtionkin luonteesta kertoo, että juuri Italiassa on käynyt niin kuin on. Siellä kotiseutu, paese, on tärkeämpi samastumisen kohde kuin valtio. Valtiota kartellaan vähän kuin Venäjällä, mutta ei pelätä. Jos Euroopan valtioista etsii kriisinhallinnan heikkoa lenkkiä, Italia on listan vakinaisia. Edes vauras Lombardia ei toimi hyvin.

Ei ole yhdentekevää, millaisen hallituksen alaisuudessa kohtaa kriisin. Demokratiat pääsevät hitaasti liikkeelle ja niissä on vaikea tehdä rankimpia päätöksiä, mutta niiden pakkotoimet hyväksytään helpommin kuin itsevaltaisten hallitusten.

Ohimennen voi panna merkille populistien huteran otteen tosi­paikan tullen. Toki poikkeustoimet heitä kiinnostavat, valtaanpääsyn varalta. Kun nyt syntyy ennakko­tapauksia, toimet täytyy mitoittaa tarkasti, pitäen silmällä muotoja, ihmisoikeuksia ja voimassaoloa.

Jopa Ruotsilla ja Suomella on eroa. Suomi on ”kovempi” valtio, sillä maan lähihistoria on ankarampi. Ruotsi meni ajamaan asevelvollisuuden ja valtiollisen huoltovarmuuden alas, Suomessa ei puhettakaan.

Nyt kriisiä on hoidettu eri tavalla. Jälkikäteen nähdään, kumpi maa osui oikeampaan. Mutta nyt ollaan vallanpitäjien armoilla, ja valintoi­hin sisältyy aina mielivaltaisuutta, varsinkin kun pitää päättää nopeasti ja osoittaa, että ollaan tosissaan.

Kriisin jälkeen nähdään, miten pysyväksi valtion uusi vahvistuminen jää ja mikä muu vahvistuu tai heikkenee. Voi tulla yllätyksiä.

Valtio on kompuroinut Suomen aiemmissa rauhan ajan jättikriiseissä. Vuoden 1868 nälänhädässä senaatti vitkasteli hätäviljan hankintaa. Vuosien 1918–1920 influenssapandemia, espanjantauti, iski runneltuun valtioon ja tappoi melkein yhtä paljon kuin sisällissota mutta jäi täysin sen varjoon. Tuoreimmassa – ja monella katkerassa – muistissa on 1990-luvun laman hoitaminen.

J. V. Snellman uskoi, ettei kaskenpolttajien varaan voi rakentaa valtiota, mutta J. V. Stalin kehui: soille ja metsiin rakensitte vahvan valtion. Suomi jäi mieleen kovana palana.

Vastikään puolustusministeri Sergei Šoigu kertoi yllättyneensä, että sodassa oli myönnetty Neuvosto­liiton sankarin arvo sentään kahdelle suomalaiselle. Muita vieraskansoja oli vaikka kuinka, mutta tuo itsepäinen naapuri on oma lukunsa.

Sodassa Suomen suuria saavutuksia oli oman siviiliväestön suojaaminen. Jos ulkomaiselle tutkijalle kertoo, että Suomelta kaatui 95 000 sotilasta, ja kysyy, paljonko meni siviilejä, arvaukset ovat kuusinumeroisia: neljännesmiljoona, ylikin. Se oli normaalia toisessa maailman­sodassa. Kun sanoo, että sotatoimien seurauksena kuoli 2 000 siviiliä, sitä ei tahdota uskoa.

Totta se silti on. Karjalaiset evakuoitiin jäljelle jääneeseen Suomeen, Ruotsi otti – noin päivän va­roitusajalla – siviiliväestön turviinsa, kun Lapissa piti sotia. Vieraat armeijat eivät kulkeneet kertaakaan yli maan. Siviilien suojelun onnistuminen vaikutti syvästi mielialoihin ja selviytymiseen sodan jälkeen.

Onko sellaiseen kykyä ja asennetta vielä tänään?

Kirjoittaja on poliittisen historian professori Helsingin yliopistossa.