”Sanon ihan suoraan, että tällainen malli ei ole sovellettavissa Pohjois­maissa.”

Näin sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveys­turvallisuus­johtaja Mika Salminen Helsingin Sanomissa 20. maaliskuuta. Hän viittasi Etelä-Korean esimerkkiin. Etelä-Korea sai koronaviruksen leviämisen aisoihin laajalla testaamisella ja tartuntaketjujen jäljittämisellä.

Suomessa ja Ruotsissa oli alettu keskittyä testaamisessa vakavasti sairaisiin, hoitohenkilökuntaan ja riskiryhmiin. Muille annettiin ohje: Pysykää kotona. Teidän ei tarvitsekaan tietää, johtuuko flunssanne koronaviruksesta. ”Testi ei ole hoitokeino”, Salminen tähdensi.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mielestä testi on edelleen erinomainen lisäkeino taudin leviämisen rajaamiseen, jos koko maata ei haluta panna kiinni. Mallimaaksi tästä tarjotaan usein juuri Etelä-Koreaa.

Nyt esimerkkejä on lähempänäkin: Pohjoismaissa. Norja on tehnyt jo yli 87 000 koronavirustestiä. Väestöön suhteutettuna se on paljon enemmän kuin Etelä-Koreassa. Väestöltään Norjan kokoisessa Suomessa testejä on tehty noin 21 000. Suomikin on lisännyt testaamista.

Vielä kirkkaammin omilla lukemillaan on 364 000 asukkaan Islanti, jossa tes­tejä on tehty yli 15 000. Islannissa on alusta asti testattu myös lieväoireisia ja oireettomia ihmisiä. Noin puolet testeistä tekee ilmaiseksi islantilainen geeni­teknologian yritys Decode genetics.

Islanti kokee hyötyneensä laajasta testaamisesta. Tilannekuva tarkentui. Virus oli levinnyt maahan laajemmalle kuin oli kuviteltu. Lähteinä oli matkaajia myös Britanniasta ja Yhdysvalloista, ei vain Alpeilta. Noin 6,5 prosentilla testatuista on ollut virus. Toisaalta täysin oireettomilta testatuilta virus on löytynyt alle prosentilta. Viruksen eri mutaatioita seuraamalla Islanti on saanut täsmällistä tietoa sen leviämisreiteistä ja -tavoista. Karanteeneja ja muita toimia on voitu kohdentaa tarkemmin. Islannissa ala­koulut ovat yhä auki.

Norjassa testauskriteerit ovat suurista testimääristä huolimatta tähän asti olleet samankaltaisia kuin Suomessa: etusijalla ovat hoitoa vaativat, hoitohenkilökunta, riskiryhmät ja tartunnalle altistuneet.

Viime viikolla Norja ilmoitti muuttavansa strategiaa. Pelkän jarruttamisen sijaan Norja haluaa nyt tukahduttaa viruksen leviämisen. Sunnuntaina uutinen sai jatkoa: Norja alkaa Islannin tapaan testata myös oireettomia ihmisiä.

Kirjoittaja on HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja.