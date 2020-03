Nyt kun myös pienten lasten vanhempien on päästävä yhdyskunnan välttämättömille työpaikoille, varhaiskasvatus on äkkiä noussut arvoon arvaamattomaan. Joka puolella kiitetään ja ylistetään päiväkotien tarpeellisuutta ja sitä, kuinka varhaiskasvattajat tekevät tärkeää työtä ”eturintamassa”. Rintama kuitenkin rakoilee, jos kaikki altistuvat yhtä aikaa virukselle.

Työntekijät määrätään työpaikalle riippumatta siitä, onko varhaiskasvattajalla kotona oma pieni päiväkotilainen, alakoululainen tai kenties sairas puoliso, jolle koronatartunta voisi olla kohtalokas. Päiväkotiin pitää mennä fyysisesti, vaikka lapsia olisi paikalla vain kourallinen. Kaupunki ei nimittäin salli varhaiskasvatuksen opettajien tehdä suunnittelu- ja raportointityötä kotona vaan vaatii työntekijöitä siirtymään paikan päälle altistumaan virukselle.

On sulaa hulluutta, ettei edes tässä ainutlaatuisen vaikeassa tilanteessa anneta työntekijöiden itse suunnitella töitään ja määrätä työskentelypaikkaa, jos se kerrankin on mahdollista. Kriittisiä aloja lukuun ottamatta koko muu yhteiskunta on pakotettu tekemään työt kotona, mutta tässä vaarallisessa tilanteessa päivähoidon työntekijät suorastaan käsketään altistumaan virukselle.

Onko kysymyksessä luottamuksen puute vai silkka ajattelemattomuus? Eikö olisi huomattavasti järkevämpää pitää puolet työntekijöistä kotona etätöissä kuin altistaa kaikki yhdellä kertaa?

Jäämällä kotiin työpaikan ja kodin välinen siirtyminenkin vähenisi ja lisäksi paikalle saataisiin terveitä työntekijöitä altistuneiden ja sairastuneiden sijalle.

Kaisa Suhonen

varhaiskasvatuksen opettaja, Helsinki

