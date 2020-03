Nimimerkki Väsynyt äiti kirjoitti (HS Mielipide 28.3.) etäkoulun vaikeudesta kodin näkökulmasta.

Tunnen suurta myötätuntoa kaikkia vastaavassa tilanteessa olevia kohtaan. Omat lapseni ovat aikuisia, enkä todellakaan tiedä, miten hoitaisin oman opettajan työni etänä, jos tässä pyörisi neljä muksua ympärillä.

Silti toivon, ettei tästä tilanteesta tulisi mitään ”vanhemmat vastaan opettajat” -ottelua. Olen toiminut opettajana yli 40 vuotta enkä koskaan ole joutunut opettelemaan näin paljon näin nopeasti. Etäopetuksen antaminen on aivan uutta meille kaikille. Meille jäi kouluissa yksi päivä aikaa valmistautua, ja yritin nopeasti opettaa kaikille Google Meetsin ja Docsin. Opetan ryhmää, jossa on neljää eri ikäluokkaa, esikoululaisista kolmasluokkalaisiin. Niillä eväillä oppilaat sitten lähtivät kotiin.

Nyt kun etäkoulua on käyty jonkin aikaa, voisin kuvailla itseäni melko väsyneeksi opettajaksi. Normaalit työtunnit eivät mitenkään ole riittäneet tehtävien laittoon, niiden tarkistamiseen, ”livemiitteihin” eri luokkatasojen kanssa ja kysymyksiin vastaamiseen. Työnantaja ja monet digitaalisia materiaaleja tekevät tahot lähettelevät jatkuvasti tietoja erilaisista hienoista sovelluksista. Yritän pitää tässä yllä jotain kohtuutta. Jos minä en jaksa ja ehdi perehtyä niihin kaikkiin, tuskin jaksavat koditkaan.

Käsityö, kuvaamataito ja liikunta ovat ihan oma lukunsa, kun opettaja yrittää miettiä, mitä tarvikkeita kotoa löytyy. Yhteen tehtävään tarvittiin sanomalehteä, ja jo tuli yhden kotoa kiukkuinen viesti, ettei heiltä löydy sanomalehtiä. Ja monta huutomerkkiä perässä.

Tilanne jatkuu koko kevään. Opettajien pitäisi huolehtia siitä, että opetussuunnitelma toteutuu, mutta jo nyt on nähtävissä, että osa oppilaista joko putoaa kärryiltä tai jostain muusta syystä katoaa tutkasta.

Jotta hommasta selvitään edes jotakuinkin kuivin jaloin, vanhempien ja opettajien tulee puhaltaa yhteiseen hiileen. Jos ei ehdi, jaksa tai osaa, se taho, johon pitää olla yhteydessä, on lapsen opettaja. Me emme ole selvänäkijöitä emmekä välttämättä tiedä tarkasti lapsen kotioloja. Emme tiedä, miltä asiat tuntuvat kodin näkökulmasta. Opettajan haukkuminen sosiaalisessa mediassa ei auta asiaa – tämäkin on ehditty jo kokea.

Soile Niittymäki

luokanopettaja, Myrskylä

