Nimimerkki Väsynyt äiti (HS 28.3.) kertoi olevansa lopen uupunut jo nyt lapsensa etäopiskelun aiheuttamaan työhön ja kuormaan. Hän aneli opettajia ja kouluja höllentämään otettaan etäopiskelun suhteen. Ymmärrän äidin toiveen täysin. Voin vain kuvitella, mitä on arjen pyörittäminen lapsiperheessä, jossa on työssä käyvät vanhemmat ja yksi tai useampi pieni koululainen.

Opettajan näkökulmasta tilanne on myös melko epätoivoinen. Työpäivät venyvät helposti kymmentuntisiksi. Työpäivien jälkeen on silti olo, ettei ole tehnyt kaikkea tarvittavaa oppilaiden tukemiseksi. Osalta vanhemmista tulee valtavat määrät kiitosta etäopetuksen toteuttamisesta ja toisilta tunteiden ja toiveiden täyttämiä Wilma-viestejä, joiden sanoma on vahvasti se, että etäopiskelu on lapselle liikaa eivätkä vanhemmat jaksa tai ehdi tukea lasta riittävästi.

Opettajille on niin yliopiston penkillä kuin työelämässäkin tehty selväksi, että opetussuunnitelma on opettajan raamattu. Luin ensimmäisen kerran vasta nyt viikonloppuna (HS 28.3.), että opetusministeri Li Andersson (vas) kehottaa olemaan itselleen armollinen ”jos ei esimerkiksi kaikkia opetussuunnitelman tavoitteita pystytä nyt pilkulleen noudattamaan”. Tuo lausahdus on ensimmäinen askel siihen, että me opettajat saisimme höllätä, antaa armoa ja tyytyä vähempään. Yhdelläkään opettajalla ei ole valtuuksia joustaa opetussuunnitelmasta omin luvin. Paine kaikkien sisältöjen ja tavoitteiden läpikäyntiin ja saavuttamiseen uudesta ja haastavasta tilanteesta huolimatta on siis ollut valtaisa.

Haluan välittää Väsyneen äidin pyynnön eteenpäin: Antakaa meille opettajille lupa höllätä. Eri oppiaineiden tuntimääristä ja tavoitteista on nyt voitava joustaa.

Väsynyt luokanopettaja

