Perheessämme on kaksi päiväkoti-ikäistä lasta, ja me vanhemmat työskentelemme niin sanotuilla kriittisillä aloilla. Lastemme päiväkodissa on viime viikkoina ollut paikalla kolmannes lapsista.

Lapsia on yhteensä viitisentoista, ja heidät on jaettu neljään eri ryhmään. Hoitajatilanne on hyvä. Lastemme kahdessa eri ryhmässä on ollut usein molemmissa paikalla kolme tuttua hoitajaa.

Koronakriisin aikana Helsingin kaupunki ohjeistaa päiväkoteja toimimaan pienryhmissä. Päiväkodissamme ongelmana on ollut se, että lapsia sekoitetaan eri pienryhmiin useita kertoja päivän aikana. Tämän myötä lapset ovat päivittäin pidempikestoisessa kontaktissa lähes kaikkien päiväkodissa olevien, noin 20 ihmisen kanssa. Lapsista tilanne on tietenkin hauska: kerrankin saa tutustua naapuriryhmiin.

Tilanne on kuitenkin täysin ristiriidassa sosiaalisten kontaktien vähentämisen suhteen. Käytäntö johtaa vääjäämättä siihen, että jos yhdelläkin ihmisellä todetaan koronavirus, koko päiväkoti altistuu. Jos ryhmät pidettäisiin samoina ja erillään toisistaan, kontaktimäärät vähenisivät ainakin kolmannekseen. Näin riski korona-altistukseen pienenisi ja rajautuisi pienryhmien sisälle.

Vetoan Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöihin: ohjeistakaa päiväkoteja asiassa viipymättä. Tehkää päiväkodeille selvät käytännön ohjeet, miten sosiaalisia kontakteja rajataan.

Äiti Helsingistä

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

