Muut lehdet

Turun Sanomat kommentoi presidentti Sauli Niinistön esitystä pelkästään korona-asioihin keskittyvän kriisi­ryhmän eli niin sanotun nyrkin perustamisesta.

”Ehdotuksen mukaan kriisiryhmä kartoittaisi ongelmat, hankkisi tiedot, keräisi julkisen ja yksityisen osaamisen, esittäisi hallitukselle toimenkuvan ja ehdottaisi toimenpiteitä.”

”Pääministeri Sanna Marin (sd) johtama hallitus ei ole asialle lämmennyt. Hallitus pitäytyy nykyisissä toimivaltaisissa viranomaisissa.”

”Koronakriisin käytännön johto on tähän asti ollut kansliapäälliköiden ja valmiuspäälliköiden ryhmällä, jota ollaan laajentamassa. Myös valtioneuvostoa ja ministeriöitä avustavalla turvallisuus­komitealla on koronatoimissa roolinsa.”

”Valmiita ja puolivalmiita organisaa­tioita koronakriisin koordinointiin Suomessa riittää. Olennaista on, että langat pysyvät tiukasti hallituksen ja terveys­viranomaisten käsissä. Päätösvaltaa nyrkille ei ilmeisesti esitettykään.”

”Akuutissa tilanteessa täydellinen onnistuminen on mahdotonta. Pääasia, että päätökset tehdään parhaaseen asiantuntijatietoon perustuen ja riittävän nopeasti.”

”Huoli viruksen terveys- ja talousvaikutuksista on yhteinen, mutta toimivaltuuksien rajankäynnillä viruksen leviäminen ei hidastu.”

Ilta-Sanomien mukaan korona­kriisi ei kaipaa nyt reviiririitoja.

”Suomessa korona-ajan pahin epä­onnistuminen on ollut Helsinki-Vantaan lentokentälle ulkomailta tulijoiden liian lepsu vastaanotto. Pääministeri Marin on myöntänyt virheen. Tilannetta korjattiin myöhässä.”

”Tämä on ilmeisesti lisännyt presidentin intoa panna ajatuksiaan paperille. Se ei ihmetytä. Mutta jokainen idea ei ole välttämättä hyvä, esitti sen kuka ta­hansa.”

”Kaikesta asiantuntemuksesta, joka käyttöön saadaan, on varmasti apua. Nyt meitä on kuitenkin kohdannut täysin uudenlainen uhka, jonka torjumisesta ei kenelläkään Suomessa ole kokemusta. Ei löydy ylivertaisia tietäjä, jotka voitaisiin jostain vetäistä ratkomaan kaikki pulmat. Tiedot viruksen käyttäytymisestä ovat yksinkertaisesti liian vähäiset.”

”Keskellä kriisiä ei ole viisasta panna koko systeemiä äkkiä uusiksi. Sellainen synnyttää vain epätietoisuutta siitä, missä mennään.”

”Koronakriisi on osoittanut monia puutteita Suomen lainsäädännössä ja hallintorakenteessa. Niiden korjaamisen aika on sitten, kun akuutti kriisi on ohi. On pakko, jotta ensi kerralla yhteiskunta olisi paremmin valmistautunut tällaiseen haasteeseen.”

”Koronaviruksen torjunnassa hallituksella on selkeästi valta ja vastuu. Presidentillä on sanansijansa ulkopolitiikasta ja hän on puolustusvoimien ylipäällikkö. Nyt ei kuitenkaan olla sodassa.”