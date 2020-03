Vieraskynä

Koronavirus­pandemia on pakottanut hallitukset reagoimaan voimakkaasti. Rajoja on suljettu, kieltoja asetettu ja elin­keino­vapauteen puututtu. Kansalaisten perus­oikeuksia on rajoitettu tavalla, johon demo­kratioissa ei onneksi ole totuttu. Ennen­kokematon tilanne herättää aiheellisesti keskustelua järeiden toimien oikeutuksesta.

Suomessa lainsäädäntö ja kansainväliset ihmis­oikeus­sopimukset asettavat perus­oikeuksiin puuttumiselle tiukat ehdot. Rajoitus­toimien on myös oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin. Näiden edellytysten tulkintaan tarvitaan laillisten perus­oikeuksien taustalla olevien moraalisten oikeuksien ja periaatteiden tunnistamista.

Tästä näkökulmasta esimerkiksi perustus­laissa taatun liikkumis­vapauden rajoittaminen eristämällä Uusimaa on perusteltua vain, jos sillä voidaan estää vielä perustavampien oikeuksien loukkaaminen. Pelkkä päätöksestä koituva hyöty, suurikaan, ei oikeuta rajoitusta.

Perustelujen tuleekin lähteä siitä, että yksilön oikeuksien alaa rajoittavat aina toisten oikeudet – lähtö­kohtaisesti saan tehdä omaisuudellani mitä haluan, mutta se ei tarkoita, että saisin iskeä veitseni toisen rintaan. Samaan tapaan meillä on moraalinen oikeus liikkua vapaasti oikeastaan vain siinä määrin kuin se ei muodosta merkittävää uhkaa toisten hengelle ja terveydelle ja siten heidän oikeuksilleen.

Normaalioloissa liikkuminen julkisessa tilassa ei muodosta tällaista uhkaa, joten on hyvä, että tämä autonomian ulottuvuus on kirjattu perus­oikeudeksi. Pandemian kaltaisissa poikkeus­oloissa yleinen yhteisessä tilassa liikkuminen rinnastuu esimerkiksi autolla hurjasteluun jalkakäytävällä: se aiheuttaa toisille niin suuren riskin, että heidän ­oikeuksiensa takia yksilöillä ei ole moraalista oikeutta liikkua vapaasti.

Jos tällaisessa tilanteessa laillisia oikeuksia väli­aikaisesti kavennetaan, kyse ei ole moraalisten perus­oikeuksien rajoittamisesta tai loukkaamisesta vaan niiden toteuttamisesta. Tämä erottaa pääministeri Sanna Marinin (sd) Benito Mussolinista, joka rajoitti laillisia oikeuksia moraalisia oikeuksia loukaten.

Joskus rajoitukset kuitenkin asettavat eri ihmisten saman­arvoiset oikeudet vastakkain. Uudenmaan eristämisen on epäilty lisäävän ikäihmisten riskiä saada virus ja sairastua hengen­vaarallisesti. Rikkooko eristäminen siis ihmis­oikeus­sopimuksia, jotka kieltävät ehdottomasti tahallisen elämän riistämisen?

Tässä on oltava tarkkana. Maan sisäisen liikkumisen rajoittaminen tiesuluilla ei ole itsessään väärin ja kiellettyä – toisin kuin vaikkapa kidutus. Jotta ihmis­oikeuksia loukattaisiin, rajoitusten pitäisi rinnastua tahalliseen elämän riistämiseen.

Eristämispäätöksen päämääränä on kuitenkin mahdollisimman monen suomalaisen elämän ja terveyden suojelu. Niiden ei-toivottuna sivuvaikutuksena saattaa olla, että Uudella­maalla kuolee joku, joka muuten olisi selvinnyt.

Moraalifilosofiassa on yleisesti hyväksyttyä soveltaa niin kutsuttua pienemmän haitan periaatetta: jos laajemman joukon pelastamiseksi on tehtävä jotain, joka ei ole itsessään väärin, se on sallittua, vaikka sen sivuvaikutuksena joku joutuisi kärsimään haitasta. Näin tehdessämme emme loukkaa oikeutta elämään, koska kyse ei ole tahallisesta elämän riistämisestä vaan elämän suojelemisesta, josta valitettavasti seuraa jonkun kuolema.

Emme voi vakavasti kiistää pienemmän haitan periaatteen soveltuvuutta valtion toimintaan. Muuten moni tavallinen käytäntö olisi risti­riidassa kansain­välisten sopimusten kanssa. Ajatellaan vaikka rikos­oikeudellista järjestelmäämme: pidämme sitä oikeutettuna, vaikka tiedämme järjestelmän joskus johtavan myös viattomien tuomioihin.

Emmekä voi väittää, että teot, joilla on haitallisia sivu­vaikutuksia, ovat itsessään kiellettyjä. Vaikkapa alkoholi­veron alentaminen aiheuttaa todennäköisesti sivuvaikutuksena, että jotkut kuolevat. Veron alentaminen voi olla huono ajatus, mutta se ei ole ihmis­oikeus­rikos.

Perusoikeuksiin puuttuminen vaatii aina poikkeuksellisen vankat perusteet.

Nykytilanteessa on kuitenkin parhaan empiirisen tiedon valossa hyvä syy rajoittaa tilapäisesti laillisia oikeuksia kansalaisten moraalisten perus­oikeuksien turvaamiseksi.

Antti Kauppinen ja Simo Kyllönen

Kauppinen on käytännöllisen filosofian professori ja Kyllönen teoreettisen filosofian yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.

