Rokotusten merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä korostuu entisestään nyt koronavirusepidemian aikana. Vaikka uuden viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin ei ole vielä rokotetta tai lääkehoitoa, on tärkeää ehkäistä muita sairaalahoitoa vaativia sairauksia. Terveydenhuolto on ennennäkemättömässä tilanteessa, ja kaikkea ylimääräistä kuormitusta on vältettävä, jotta tehohoitopaikat riittävät.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on korostanut influenssa- ja pneumokokkirokotuksen tärkeyttä hengitystieinfektioiden ehkäisyssä epidemiatilanteessa. Koronaviruksen lisäksi kausi-influenssa ja pneumokokin aiheuttamat jälkitaudit voivat vaatia sairaala- ja tehohoitoa. Niitä vastaan voi kuitenkin suojautua rokottautumalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kertonut rokotustoiminnan jatkumisesta ja rokotuskattavuuden tärkeydestä myös poikkeusolojen aikana. Influenssarokotus kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan, ja sen saavat maksutta muun muassa kaikki 65 vuotta täyttäneet sekä pienet lapset ja riskiryhmiin kuuluvat henkilöt.

Suomessa pneumokokkirokotus tarjotaan kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta vain alle vuoden ikäisille ja aikuisten osalta tarkasti rajatulle riskiryhmälle. Muissa Pohjoismaissa pneumokokkirokotusta suositellaan riskiryhmien lisäksi ikäperusteisesti. Asiantuntijoiden mukaan influenssan vaurioittamat keuhkot ovat erityisen alttiit vakaville pneumokokin aiheuttamille taudeille. Suomessa rokotusohjelmaa olisi nyt syytä laajentaa yli 65-vuotiaiden pneumokokkirokotteella.

Koronavirusta vastaan kehitetään parhaillaan myös omaa rokotetta. On tärkeää, että hallitus nyt rahoittaa Suomen osallistumista rokotteen kehitystyöhön ja että rokote saadaan tuotantoon mahdollisimman pian. Näin olemme mukana ehkäisemässä ennalta tautien leviämistä ja myös paremmin varautuneita samankaltaisiin tilanteisiin tulevaisuudessa.

Perusoikeuksistamme tärkein on oikeus elämään. Rokotuksilla voimme vähentää riskiä sairastua henkeä uhkaaviin sairauksiin, koronavirustartunnan aiheuttamiin jälkitauteihin ja suojata myös läheisiä vakavilta sairauksilta.

Veronica Rehn-Kivi

kansanedustaja (r), Eduskunnan rokoteryhmän puheenjohtaja

