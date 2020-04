Juhana Siljander kirjoitti (HS Vieraskynä 28.3.), että laaja koronavirustestaus hyödyttäisi taloutta. Infektiosairauksien asiantuntijoina olemme samaa mieltä. Laaja koronavirustestaus hyödyttäisi merkittävästi myös potilaiden hoitoa ja epidemian kontrolloimista.

Covid-19-sairautta ei voi oireiden perusteella erottaa muista yhteiskunnassa nyt esiintyvistä monien eri virusten aiheuttamista hengitystieinfektioista. Näin ollen karanteeniin joutuu väistämättä paljon muitakin hengitystieinfektiopotilaita, jotka turhaan joutuvat olemaan pitkään poissa työelämästä. Laaja testaus vapauttaisi heidät ja perheenjäsenet nopeasti normaaliin elämään. Näin he voivat auttaa sukunsa vanhuksia ja vähentää yhteiskunnan resurssien kuormitusta.

Sars-cov-2 eroaa useissa ominaisuuksissa muista hengitystieinfektioita aiheuttavista viruksista. Koronaviruksen oireet ilmantuvat tartunnasta keskimäärin 5,11 vuorokaudessa ja viimeistään 12 vuorokauden kuluessa. Sairastuneista 20–40 prosenttia on oireettomia tai petollisen vähäoireisia. Tartuntaketjussa pelkästään oireisia testaamalla voi puolet infektoituneista jäädä toteamatta. Eri tutkimuksissa oireettomat ovat tartuttaneet tehokkaasti ja heillä on todettu suuria virusmääriä. Oireisten ja oireettomien oikealla diagnoosilla on siis laaja merkitys perheiden ja lähiympäristön eristystoimille ja jatkotutkimusten kohdentamiselle.

Koronavirusinfektioon sairastunut erittää virusta (ja on mahdollisesti tartuttava) 1–2 vuorokautta ennen oireita ja oireiden alusta keskimäärin 20 vuorokautta. Yhdessä tutkimuksessa lyhin eritys oli kahdeksan ja pisin 37 vuorokautta. Oireeton potilas on viruspositiivinen keskimäärin 9,5 vuorokautta, osa jopa 21 vuorokautta. Yksilöllinen vaihtelu on suuri.

Sairastunut voidaan vapauttaa eristyksestä vain testaamalla negatiiviseksi. Testaamiseen suunnattu raha vapauttaa ihmisiä töihin ja yhteiskunnan toimintojen käynnistämiseen.

Eläkeläisinä emme haluaisi huudella katsomosta, mutta kaikille pitäisi olla selvää, että laaja koronavirustestaus on oleellinen osa koronavirusepidemian tehokasta hoitoa. Koronavirustestaukseen on pikaisesti suunnattava lisää resursseja.

Olli Ruuskanen

professori emeritus, infektiotautioppi, Lieto

Jussi Mertsola

professori, lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, Kaarina

Heikki Peltola

professori emeritus, infektiotautioppi, Helsinki

