Kuva: Juhani Niiranen / HS

Aloitan nykyään päiväni tarkastamalla kolme numeroa. Ensimmäinen kertoo Varsinais-Suomessa sairaaloissa olevien korona­potilaiden määrän (tiistaina seitsemän), toinen maakunnan varmistettujen korona­tapauksien määrän (72) ja kolmas vyötärölleni kertyneiden korona­kilojen määrän (kaksi).

Numeroiden valossa koronavirusepidemia on Varsinais-Suomessa parisen viikkoa motitettua Uuttamaata jäljessä. Monella Uudenmaan saarrossa asuvalla ko­ronavirus on jo keskellä arkea. Kun suuri osa pääkaupunkiseudulla asuvista ystävistäni tietää ainakin yhden sairastuneen, minä kuulin ensimmäisestä turkulaisen tuttavapiirini tartunnasta tiistaina.

Epidemian etenemisen eriaikaisuudesta huolimatta on muistettava, että huoli ja ahdistus eivät pysähdy maakuntien saartorajalle. Huoli perheen sekä varsinkin Uudellamaalla asuvien sukulaisten terveydestä on välillä lamauttavaa. Voimattomuuden tunne on poikkeuksellista.

Ehkä juuri siksi poikkeustilassa janoaa myönteisiä uutisia. Lähimmäistä auttavien tarinat ovat tärkeitä. Turussa tällainen tarina on vaikkapa Operaatio Ruokakassin ratkaisu toimittaa ruokakassit vä­häosaisille kotiin. Toinen ylpeydenaihe on arkkitehti Benito Casagrande, joka ilmoitti yli viikko sitten, ettei peri vuokralaisiltaan vuokraa epidemian aikana. Esimerkki on levinnyt koko maahan.

Myös vastakkaiset toimet ovat tuttuja. Joka kymmenes varsinaissuomalainen yritys on lomauttamassa henkilökuntaansa. Osalla lomautukset ovat pakon sanelemia, mutta osa yrityksistä sysää kriisitilanteessa suurimman taakan työntekijöilleen. Korona-ahdistus saa rinnalleen taloudellisen epävarmuuden.

Korona-ahdistuksen hallitsemisessa on vielä opettelemista. Pyrin vähentämään altistustani virusuutisille sammuttamalla työpäivän jälkeen uutisilmoitukset älylaitteista – ainakin pariksi tunniksi – ja keskittymällä johonkin muuhun. Pa­ras jokin muu on virtuaalinen kalastaminen ja perhosten keräily perheen kanssa.

Keskellä pandemiaa julkaistussa ja myyntiennätyksiä rikkovassa Animal Crossing -konsolipelissä pääsee pakenemaan eksoottiselle saarelle rakentamaan ideaaliyhdyskuntaa. Leppoisassa pelissä voi viettää aikansa vaikka kuutamoa ihaillen ja kukkia kastellen. Sen verran realistinen saari on, että virtuaalisaarelainen voi sairastua. Onneksi oireet paranevat lääkkeellä, jonka voin askarrella ampiaispesästä ja rikkaruohoista.

Kirjoittaja on HS:n aluetoimittaja Turussa.