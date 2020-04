Kuva: Kalle Kervinen / HS

Parin viime viikon aikana suomalaiset ovat tunnetusti innostuneet ulkoilemaan. Kevät­auringon lisäksi siihen ovat yllyttäneet vaihto­ehtoisten harrastusten vähyys ja runsas sisällä vietetty aika.

Vaikka kävely ajanvietteenä ja kunnon kohottajana ei ole tavaton uutuus, moni on saattanut katsoa ympärilleen uusin silmin, kun vielä muihin liikkujiin on ollut suositeltavaa pitää kohteliasta etäisyyttä.

Kevään merkkien lisäksi huomio on saattanut kiinnittyä myös maisemaan. Jokaisella on varmasti paikkoja, joista avautuvaan näkymään on syntynyt erityinen suhde.

Henkilökohtaisten suosikkimaisemien lisäksi on myös kaikille suomalaisille yhteisiä näkymiä, jotka on helppo tunnistaa ja jotka tulevat vastaan mainoksissa ja Suomea esittelevissä kuvateoksissa.

Kuvat näistä kansallismaisemista tuntuvat erityisen puhuttelevilta nyt, kun turhaa matkustamista pitää visusti välttää ja kun Uudenmaan ja muun Suomen välillä on tiesulkuja.

Kun Suomi valmistautui itsenäisyyden 75-vuotisjuhlien viettoon vuonna 1992, maa oli kriisitunnelmissa. Talous oli lamassa, ja pankkien ongelmat kaatuivat päälle. Sivu­silmällä vilkuiltiin, mitä hajonneen Neuvostoliiton raunioilla tapahtui.

Kovin näyttävään juhlimiseen ei ollut varaa. Vahvistamaton tarina tuolta ajalta kertoo, että kun valtion piti perinteiden mukaan tehdä Suomen itsenäisyyden juhlarahastoon Sitraan merkkivuoden kunniaksi lahjoitus, valtiolta ei löytynyt muuta kuin yrityskaupan myötä tulleita ”arvottomia Nokian osakkeita”.

Osana juhlavuotta Suomelle kuitenkin nimettiin liki kolmekymmentä kansallismaisemaa. Virallinen lista on edelleen olemassa, ja sen avulla suomalaiset voivat kurkistaa peiliin ja miettiä, mitä asioita me oikein arvostamme.

Luonto on suomalaisille tärkeä. Meret, järvet, joet ja jokilaaksot, saaret, harjut, vaarat ja tunturit puhuttelevat täkäläistä sielua.

Kun käy läpi listaa kansallismaisemista, huomaa ainakin kaksi piirrettä, jotka yhdistävät niistä monia.

Toinen piirre liittyy etäisyyteen. Kolin laelta voi katsoa kauas ja samalla kuvitella asioita, jotka eivät ole aivan vieressä.

Saaristomeri tai Merenkurkun saaristo ovat paikkoja, joissa katse voi vaeltaa horisonttiin saakka. Ehkä joku hyräilee siellä mielessään Satumaa-tangoa tai miettii muuten vain syvällisiä.

Myös virtaava vesi siirtää ajatuksia nykyisestä paikasta kauemmas. Virtaavaan veteen taas liittyy ajatus voimasta ja etenemisestä. Imatrankoski kertoo samalla myös sähkön merkityksen kasvusta.

Myös Porvoonjokilaakso, Aura­jokilaakso tai Kyrönjokivarsi kuvaavat rakennusten ja viljelyn asettumista osaksi ympäristöä.

Ehkä näiden kansallismaisemien viesti tässä tilanteessa onkin eteenpäin suunnattu katse, toivo paremmasta tulevaisuudesta.

Toinen kansallismaisemia yhdistävä tekijä on juuri ihmisen suhde luontoon. Pohjan ruukki tai Tammer­koski teollisuusrakennuksineen kuvaavat teollistumisen historiaa.

Vain harvat kansallismaisemat esittelevät kaupungistunutta Suomea. Yksi urbaaneimmista on ­Espoon Tapiola, ja sekin on esimerkki optimismia henkivästä puutarhakaupunkiajattelusta.

Suomalaiset eivät pelkää luontoa, vaan moni hakee itselleen rauhaa vaikkapa metsäkävelystä. Siksi tämän kevään tapahtumat ovatkin hämmentäviä, kun eläimistä ihmiskunnan vitsaukseksi siirtynyt virus on pysäyttänyt ihmisen rakentaman yhteiskunnan normaalin toiminnan.

Lääke tai rokote virusta vastaan löytyy ehkä aikanaan, mutta jo sitä ennen tarvitaan toivoa tulevasta ja katsetta, joka voi suuntautua taivaanrantaan.

Epävarma ja muuttuva tieto, so­siaalisten kontaktien oheneminen sekä huoli terveydestä ja toimeen­tulosta lisäävät nyt monen henkistä kuormaa. Siihenkin voi hakea apua kävelylenkin maisemista.

Suomessa ja maailmalla ihmiset ponnistelevat nyt yhteistuumin, jotta ajat muuttuisivat paremmiksi. Sekin hetki tulee, vaikka välillä tilanne ehkä vielä pahenee.

Vaikka kansallismaisemia joutuu nyt katsomaan vain kuvien välityksellä, voi odottaessa turvautua läheisen puiston tai rannan näkymiin.

Jossain vaiheessa pahimpiin ­ongelmiin löydetään ratkaisu ja päästään jälleenrakennukseen. Silloin ihminen ja luonto etsivät välilleen uuden tasapainon, joka voi olla parempi kuin ennen tätä kriisiä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.