Koronaviruskriisi on muistuttanut meitä ihmisiä siitä, että emme ole toisistamme riippumattomia yksilöitä: tarvitsemme toisiamme sekä välittömästi että erilaisten yhteiskunnallisten järjestelmien, kuten terveydenhuollon, kaupan ja poliittisen päätöksenteon, kautta.

Alamme tajuta, että kuulumme kaikki suurempaan yhteiseen ryhmään kuin olemme tähän saakka ajatelleet ja että meidän on toimittava koko tämän ryhmän edun mukaisesti.

Saska Saarikoski (HS 29.3.) nosti varoittavalla tavalla esiin erään koronaviruskriisin aiheuttaman sosiaalipsykologisen ilmiön: ihmisten jakamisen eri tavoilla määriteltyihin ”meihin” ja ”muihin”. Toisaalta saman lehden mielipideosiossa Kari Palonen haastoi miettimään päinvastaista mahdollisuutta kysyen, voisiko koronaviruskriisi olla ”alkusysäys ihmiskunnan keskinäisen kohtalonyhteyden oivaltamiselle”.

Sosiaalipsykologinen tutkimus on osoittanut kummankin ilmiön olemassaolon. On totta, että ihmisillä on taipumus jakaa kanssaihmisiään sisä- ja ulkoryhmiin eli ”niihin, joihin itse kuulun” ja ”noihin toisiin”. Ulkoryhmä nähdään helposti jollain tavoin huonompana kuin oma ryhmä. Ilmiö on kaikkien osapuolten kannalta haitallinen.

On kuitenkin tärkeä huomata, että muut sosiaalipsykologiset prosessit voivat myös kumota vastakkainasetteluja ja että voimme itse vaikuttaa siihen. Esimerkiksi sosiaalipsykologi Muzafer Sherif toteutti 1950-luvulla kokeen, jossa poikaleirin osallistujat jaettiin satunnaisesti ryhmiin ja nämä pantiin kilpailemaan keskenään. Ryhmien välille syntyi vihamielisyyksiä, vaikka vastapuolella oli entisiä kavereita. Mutta kun ryhmät asetettiin tilanteeseen, jossa niiden oli tehtävä yhteistyötä kummallekin tärkeän tavoitteen eteen, vihamielisyydet laantuivat. Vastaava tulos on sittemmin toistunut muissa tutkimuksissa.

Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa ilmenee myös, että kriisitilanteissa ihmiset osoittavat usein suurta auttavaisuutta, anteliaisuutta ja organisointikykyä. Ilmiön sosiaalipsykologinen avainsana on yhteisöllisyyden laajentuminen siten, että ryhmien vastakkainasettelujen lietsomisen sijaan korostetaan kaikkia yhdistäviä siteitä ja etuja.

Käsityksemme ihmisestä on itseään toteuttava ennuste.

Tässä tilanteessa me voimme valita, liitymmekö osaksi ongelmaa vai sen ratkaisua: voimme valita, tuemmeko puheillamme ja teoillamme ihmisten lokeroitumista vastakkaisiin ryhmiin vai vahvistammeko ihmisten luontaista yhteisöllisyyttä, jotta selviydymme tästä kriisistä.

Vilma Hänninen

sosiaalipsykologian professori, Itä-Suomen yliopisto

Karmela Liebkind

sosiaalipsykologian professori emerita, Helsingin yliopisto

Johanna Ruusuvuori

sosiaalipsykologian professori, Tampereen yliopisto

