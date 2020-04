Kuva: Mitro Härkönen / HS

Koronavirus on viime kuukausina levittänyt paitsi covid-19-tautia myös paniikkia. Kriisin tuntua ovat paikoin lisänneet viranomaisten antamat epäselvät ohjeet.

Myös huolimattomasti valitut sanat voivat lietsoa ihmisten vainoharhaisuutta. Hyvä esimerkki on Maailman terveysjärjestön WHO:n hiljattain esittämä toive, ettei enää käytettäisi ilmaisua sosiaalinen etäisyys (englanniksi social distancing) vaan puhuttaisiin fyysisestä etäisyydestä (physical distancing).

Ajatus on viisas: eihän ihmisten välistä viestintää haluta rajoittaa.

Entäpä jos osa kansalaisten tuntemasta kuumotuksesta johtuu mahtipontisista, usein latinaan pohjautuvista tartuntatautien termeistä, joiden syntyhistoria ei välttämättä ole kristallinkirkas?

On aika julkistaa pieni tartuntatautien etymologinen sanasto.

Koronavirus koostuu latinan sanoista corona ja virus. Alkuosa voi tarkoittaa latinassa sekä kruunua että seppelettä, loppuosa myrkyn lisäksi muun muassa mahlaa. Mahlainen seppele ei ehkä ole mielikuvana houkuttelevin mahdollinen, mutta kyllä se myrkkykruunun voittaa.

Epidemia ja pandemia tulevat niin ikään latinasta mutta pohjimmiltaan kreikasta. Ne eroavat sanoina toisistaan vain alkuosaltaan: epi tarkoittaa ’keskuudessa’, pan taas ’kaikki’. Loppuosassa olemme me – sen taustalla on kreikan demos eli kansa. Uhkaavat sanat ovat siis alkujaan tarkoittaneet vain jotain, mikä koskettaa osaa ihmisistä tai kaikkia ihmisiä.

Infektio eli tartunta on vakava asia, mutta latinasta juontuva sana on tarkoittanut pilaamisen tai tahrimisen lisäksi yleisesti värjäämistä. Kirjaimellisesti tulkittuna sana viittaa jossain nesteessä kastamiseen.

Karanteeniin joutunutta saattaa lohduttaa edes hieman tieto, että sanan alkuperään ei sisälly mitään nöyryyttävää tai leimaavaa. Kyseessä on luku: italian quaranta tarkoittaa neljääkymmentä. Sanaparilla quaranta giorni on viitattu vuosisatoja sitten niihin 40 päivään, jotka tartuntaepäilyjen keskelle joutunut alus on pidetty eristyksissä.

Tauti voi tuntua kotoperäiseltä sanalta, mutta sekin on lainatavaraa. Taustalla on germaaninen sana, jolle kielihistorioitsijat ovat päätelleet alkumuodon dauđi. Sanasta ovat kehittyneet muun muassa ruotsin död ja englannin death. Sana on siis tarkoittanut kuolemaa, mutta onneksi moni tauti ei ole kuolemaksi.

