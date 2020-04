Hallitus kertoi 1. huhtikuuta tiedotustilaisuudessa koronaviruskriisin johtamisen vahvistamisesta. Toimi oli oikea mutta tapahtui liian myöhään ja samalla kertoi vakavista puutteista kriisijohtamisen kyvykkyydessä.

Poikkeuksellisissa oloissa johtamisen merkitys korostuu. Jäykät ja rakenteelliset mekanismit ovat liian hitaita, koska kriiseille on luonteenomaista epävakaus ja äkillisyys. Pääministeri Sanna Marin (sd) teki oikein myöntäessään hallituksen virheet. Pääministeri selitti virheiden johtuvan pandemiaan liittyvistä epävarmuuksista. Erityisesti nopeasti laajentuvissa kriiseissä epävarmuus on kuitenkin keskeinen elementti. Se ei voi tulla yllätyksenä Suomen valtion keskeisimmässä roolissa olevalle instituutiolle. Toimintamallit ja -tavat eivät ole vastanneet siihen, kuinka uuden tyyppisiä kriisejä tulisi johtaa. Johtajuuden tyhjiötä täytti tasavallan presidentti arvojohtamisella.

Palatessamme lähelle normaalitilaa yhteiskunnan on tarkasteltava kriittisesti valmiusorganisaatioiden johtamista ja toimintakykyjä. Ei voi välttyä mielikuvalta, että on harjoiteltu vain hyväksi todettuja tapahtumakulkuja. Epätodennäköiset mutta osin jo hyvin mahdolliseksi tiedetyt skenaariot eivät ilmeisesti ole kuuluneet harjoitusvalikoimaan. Olemassa olevat johtamismallit on siis kyseenalaistettava avoimesti.

Koettu tai lähellä tapahtuva kriisi auttaa parantamaan valmiutta kohdata seuraava. Näin tapahtui esimerkiksi Puolustusvoimien kyvykkyydelle sen jälkeen, kun Venäjä valtasi Krimin. Esimerkiksi tätä kokemusta kriisivalmiuden johtamisen ajattelutavan muutoksessa olisi voinut käyttää aiemmin.

Meidän suomalaisten onneksi olemme tilanteisiin sopivalla tavalla järkevä kansa. Vältymme toivottavasti pahimmalta jokaisen kansalaisen yhteisen valinnan kautta suojaamalla itsemme ja läheisemme.

Tero Pernu

hallintotieteiden maisteri, Vantaa

