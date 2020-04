Julkisuudessa on kovasti kaivattu nyrkkiä panemaan toimeen hallituksen koronaviruspäätöksiä. Olen hämmästynyt. Ministeriöiden kansliapäälliköiden tehtävä on hoitaa asiat niin, että poliittiset päätökset pannaan toimeen, koordinoidusti. Näin on ollut vuosikymmenet. Nyrkki siis on olemassa. Minulle on jäänyt epäselväksi, miksi sitä ei ole käytetty esimerkiksi lentokenttäjutussa.

Pääministeri antaa valtiosihteerinsä – kansliapäällikköporukan puheenjohtajan – kautta toimeksiannot. Mikä tässä ei toimi?

Erkki Virtanen

entinen kansliapäällikkö, Helsinki

