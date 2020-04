Kriisit testaavat aina johtajuuden. On tärkeätä pohtia, miten kriisin aiheuttaman paineen alla kannattaa johtaa normaaliin verrattuna.

Keskeisintä organisaatioiden kriisijohtamisessa on keskittyä yhteisen tavoitteen yksinkertaistamiseen, vaalimiseen ja konkretisoimiseen. Koska kriiseihin liittyy aina pelkoja ja epävarmuutta, on välttämätöntä, että tavoitteemme on kirkas, realistinen sekä turvaa luova. Siihen on myös johdettava konkreettinen polku, jota edetä.

Samalla on tärkeätä korostaa esimerkkejä, joiden kautta voimme muuttaa automatisoituja käytösmallejamme. Tilanne on tältä osin juuri nyt poikkeuksellisen haastava. Kun olemme normaalitilanteessa oppineet toimimaan tietyllä tavalla, on meillä vahva taipumus jatkaa tämän toistamista myös kriisissä – vaikka akuutti tilanne vaatisi jotain aivan muuta.

Toinen elementti kriisin johtamisessa on johdon päätöksenteon ja siitä seuraavien toimenpiteiden toteuttamisen kellotaajuuden nostaminen. Tätä ei kuitenkaan tule tehdä hätiköidysti. On osattava priorisoida rohkeasti, organisoitava ja keskitettävä voimavarat kaikkein tärkeimpien ongelmien ratkaisemiseen. On nähtävä pullonkaulat ja sitä kautta ohjattava organisaation voimavarat kriisin ratkaisemiseen.

Haaste on kohdattava kaksiosaisesti. Kun fokusoidaan eli rajoitetaan toimenpiteiden määrää, on samalla säilytettävä strateginen avarakatseisuus. Usein kriisi tuo mukanansa uuden toimintaympäristön, jossa vanhoilla ratkaisuilla lyödään vain päätä muuriin eikä osata rakentaa uusista ideoista tikkaita.

Kolmas – tietyssä mielessä kiistanalainen – kriisijohtamisperiaate liittyy siihen, miten nähdä ne yksilöt, joiden suoritustaso parantuu kriisin aikana. Olen usein hämmästynyt nähdessäni, miten joidenkin tiimin vetäjien tai jäsenten suorituskyky ja ajattelun kirkkaus moninkertaistuu paineen alla. Samalla on kuitenkin varottava kriisin lamauttavaa vaikutusta osaan jäsenistä. Kokonaisuuden kannalta on siis löydettävä ehdottomat luottopelurit, joiden avulla kriittinen massa saadaan siirtymään kohti tavoitetilaa.

Näiden kolmen tekijän lisäksi on varmasti satoja muita kriisijohtamista täydentäviä oppeja ja näkemyksiä. Tämän vuoksi ehkä kaikkein keskeisintä kriisijohtamisessa on loppujen lopuksi tuntea itsensä, tuntea läheisensä ja johdettavansa. Samalla on edes pienin osin muistettava reflektoida omaa toimintaa johtajana sekä hakea näkökulmia siihen, miten kehittyä ja varmistaa oma energiatasapaino erityisesti kriisin pitkittyessä.

Antti Koivula

pääjohtaja, Työterveyslaitos

