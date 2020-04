Vieraskynä

”In No One We Trust”, kirjoitti talousnobelisti Joseph Stiglitz New York Times -lehdessä vuonna 2013. Kirjoituksessaan Stiglitz arvioi Yhdysvaltojen kulttuurimuutosta, jolle keskeistä oli kaikkialle leviävä epäluottamus.

Toimivaa ihmisryhmää tai yhteiskuntaa on vaikea kuvitella ilman riittävää luottamusta ihmisiin ja instituutioihin. Esimerkiksi sosiaalisen pääoman teoriassa luottamus on liimaa, joka sitoo yhteiskunnan jäseniä ja ryhmittymiä toisiinsa. Jos kokoava voima häviää, yhteiskunnan instituutiot saattavat ääritapauksessa romahtaa.

Yhdysvallat ei paini luottamusongelmien kanssa yksin. Euroopassa ja Suomessa on jo kauan puhuttu luottamuspulasta kansalaisten ja poliittisen järjestelmän välillä.

Arkikokemuksemme tuntuu myös puhuvan sen puolesta, että poliittinen luottamus rapautuu. Tuskin kukaan on välttynyt kuulemasta, että ”politiikka on rikki”. Kysymyksessä on kansainvälinen slogan, jonka ovat esittäneet muun muassa Barack Obama, Alexander Stubb ja Timo Soini.

Kaikki ”politiikka on rikki” -väitteen esittäjät katsovat, että demokraattinen koneisto on tavalla tai toisella epäkunnossa. Silloin viitataan useimmiten populismin nousuun ja puoluejärjestelmien murrokseen, heikkoihin ja toimimattomiin hallituksiin sekä juuri kansalaisten tyytymättömyyden ja poliittisen epäluottamuksen kasvuun.

Kertomus poliittisesta epäluottamuksesta on puhutteleva. Siitä saa irti dramatiikkaa, joka kiinnostaa mediaa ja tavallista viestinnän kuluttajaa. Luottamuspulasta on tullut mantra ja myytti, jonka oikeellisuutta harva enää kyseenalaistaa.

Vaikka tarina on kiehtova, se ei suomalaisten osalta välttämättä ole tosi. Päinvastoin monet olemassa olevat aineistot osoittavat, että suomalaisten poliittinen luottamus ei ole vähentynyt juuri lainkaan 2000-luvulla vaan jopa vahvistunut.

European Social Survey (ESS) on tutkinut eurooppalaisten poliittisia asenteita ja käyttäytymistä vuodesta 2002 lähtien. Kysymyspatteristot ovat pysyneet samoina keskeisiltä osin, ja haastateltavia on ollut kymmeniätuhansia kahden vuoden välein. Nämä aineistot kuuluvat käytetyimpiin koko maailmassa.

Uusimmat tilastot julkaistiin lokakuun lopussa 2019. Mikään suomalaisten keskeisistä poliittisen luottamuksen mittareista ei ESS-aineistoissa osoita epäluottamuksen kasvua 2000-luvulla. Lievä notkahdus voitiin havaita vuonna 2008, mutta se korjaantui pian.

Kaiken kaikkiaan suomalaisten keskimääräinen luottamus poliittisiin instituutioihin, kuten eduskuntaan, puolueisiin ja poliitikkoihin, on pysytellyt hyvin vakaana vuosina 2002–2018. Finanssikriisiä seuranneet vaikeat vuodet vähensivät hivenen poliittista luottamusta, mutta luottamus on vahvistunut vuodesta 2014 lähtien. Luottamusmittaukset näyttävät yhtä suuria arvoja kuin ennen finanssikriisiä.

Poliittinen ja sosiaalinen luottamus ovat Pohjoismaille leimallisia yhteiskunnallisia ominaisuuksia, jotka on tunnettu pitkään. Myös ESS-aineistossa suomalaisten poliittinen luottamus on ollut olennaisesti eurooppalaista keskiarvoa suurempi koko mittaushistorian ajan.

Ehkä ainoa merkittävä muutos suomalaisten poliittisissa asenteissa on havaittu tyytyväisyydessä maan hallitukseen. Se väheni selvästi vuodesta 2008 vuoteen 2014. Tämä kertonee monista kriiseistä – kuten eurokriisistä, pakolaiskriisistä, lamasta ja sote-uudistuksesta –, joiden kanssa hallitukset ovat kamppailleet vuodesta 2008 lähtien. Silti myös tyytyväisyys hallitukseen on lisääntynyt vuodesta 2016 lähtien.

ESS:n luottamusmittarit eivät siis viittaa kovin merkittävään demokratian kriisiin Suomessa. Luottamus demokratian rakenteisiin on yllättävänkin lujaa. Tyytyväisyys demokratian toimivuuteen on Suomessa Euroopan kärkeä.

Nämä havainnot poliittisista asenteista istuvat huonosti kuvaan, joka Suomen politiikasta vallitsee. Ehkä pessimistinen asenne politiikkaa kohtaan ei elä kovin vahvana suuressa, hiljaisessa yleisössä, jonka asenteita tällaiset kyselytutkimukset loppujen lopuksi arvioivat.

Koronavirusepidemian keskellä suomalaisten korkea luottamus poliittiseen järjestelmään, toisiin ihmisiin ja viranomaisiin voi nousta arvoon arvaamattomaan.

Markku Harrinvirta

Kirjoittaja on tutkijatohtori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

