Pääministeri Sanna Marin (sd) ja kaikki ministeriviisikon jäsenet ovat tehneet hyviä ja useimpien kansalaisten mielestä erittäin järkeviä koronavirusepidemiaa koskevia päätöksiä. Hallituksen valitsemana strategiana on suojella kansalaisia ja taata tehohoidon riittävyys – madaltamalla ensimmäistä aaltoa. Taloudelle valittu strategia on raskas.

Kuolleisuudessa eri maiden välillä on suuria eroja. Erot voivat selittyä osin myös geneettisillä tekijöillä. Pohjois-Italian, Itävallan ja Sveitsin Alppien ihmisten HLA-kudostyypit lienevät samankaltaisia.

Sairastuuko vakavaan tautiin etenkin ihmisiä, a) joilla on joitakin altistavia tekijöitä ja/tai b) joilta puuttuu suojaavia tekijöitä? Toivottavasti suomalaiset olisivat vähemmän alttiita vakavalle tautimuodolle. Erilaisia lääkehoitoja on jo käytetty ja niitä tutkitaan. Rokotusta saamme vielä odottaa.

Hallitus on nyt päättänyt perustaa operaatiokeskuksen, joka koostuu kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköistä. Operaatiokeskusta vetää yksikön päällikkö Heikki Hovi (HS 2.4.). HS:n mukaan laajemmassacovid-19-ryhmässä istuu valtioneuvoston ulkopuolelta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen.

Ihmetyttää, että hallitus on tulkinnut presidentin kirjeen ”nyrkin” perustamisesta erimielisyytenä siitä, kuka maata ja sisäpolitiikkaa johtaa. Ei kai presidentin kirjeessä sellaista mainittu? Me kaikki olemme huolissamme tilanteesta. Viisikolla on täysi työ seurata ja ohjata lakien ja asetusten laatimista sekä tehdä päätöksiä strategisista linjauksista. Tämä ”sota” ja sen jälkihoito jatkuvat kuitenkin pitkään.

Luvut sairastuneissa, kuolleissa ja parantuneissa ovat hämmentäviä. Kuinka moni parantuu täysin entiselleen? Millaisia jälkioireita saattaa jäädä ja kuinka pitkäksi aikaa?

Jotkut kärsivät pitkittyneestä uupumuksesta ja väsymyksestä. Todetaanko myöhemmin joitakin uusia sairauksia tai oireita? Kaikkiin näihinkin on jo alettava varautua.

Työtä helpottamaan ja projektin onnistumiseksi on pienemmillekin projekteille valittu projektinjohtaja ja johtoryhmä sekä ulkopuolinen asiantuntijoista koostuva seuranta- tai ohjausryhmä. Operatiivisen johdon tehtävänä on huolehtia, että hallituksen linjaukset ja päätökset toteutuvat. Niinhän presidenttikin kirjoitti.

Operatiivisena päällikkönä tulisi olla henkilö, jolla on asiantuntemusta ja käytännön kokemusta operatiivisesta johtamisesta ja kriisinhallinnasta. Valintojen ei tule olla poliittisia, vaan niiden tulee perustua kokemukseen ja asiantuntemukseen.

Eri alojen asiantuntijoita on kuunneltava laajasti, jotta sairastuneet toipuisivat mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman moni työikäinen sairastunut voisi palata työelämään.

Hyvää asiantuntemusta on paljon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa mutta myös muualla, esimerkiksi Puolustusvoimissa, Suomen Punaisessa Ristissä, yliopistoissa, sairaaloissa, järjestöissä, yksityissektorilla ja tutkimuslaitoksissa.

Kaikki apu ja asiantuntemus on järkevää ottaa nyt käyttöön. Esimerkiksi suomalaisten YK-joukkojen ja SPR:n kriisinhallintataitoja on kiitetty. Kansalaisten ahdistus varmasti lievenee, kun he saavat tiedon siitä, että viranomaisten lisäksi myös arvostettujen asiantuntijoiden tietämys on otettu käyttöön ja että koordinaatio on saumatonta.

Kuka johtaa nyt operatiivista toimintaa ja koordinointia koronaepidemian aikana? Keitä on seurantaryhmässä?

Markku Partinen

professori, neurologian dosentti, Helsinki

