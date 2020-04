Kelalla on lakisääteinen vastuu toimeentulotuen myöntämisestä, myös kiireellisissä tilanteissa. Kela on kuitenkin 30. maaliskuuta sulkenut pääkaupunkiseudun palvelupisteensä ja kehottaa asioimaan verkossa, postitse tai puhelimitse. Muutos hankaloittaa monen taloudellista tukea tarvitsevan ihmisen elämää.

Kirjastot ja muut sellaiset tilat, joissa normaalioloissa on ollut mahdollisuus käyttää nettiä esimerkiksi Kela-asiointiin, on suljettu. Puhelut Kelan numeroihin eivät yleensä sisälly puhelinliittymien puhepaketteihin, vaan soittajan on itse maksettava puhelu ja myös sitä edeltävä jonotus, joka voi olla hyvin pitkä. Asiointi postitse ei riitä, kun asia on kiireellinen tai kun tarvitaan neuvontaa.

Vetoamme Kelaan, jotta Kelan palvelupisteissä autettaisiin ainakin kiireellisen avuntarpeessa olevia ihmisiä. Ehdotamme myös, että Kela pikaisesti ottaisi käyttöönsä numeron, johon toimeentulotukiasioissa olisi mahdollista soittaa ilmaiseksi.

Thor Kottelin

Elina Pehkonen

sosiaalityöntekijöitä, Helsinki

