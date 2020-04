Hallitus on kertonut vievänsä eteenpäin useita työmarkkinajärjestöjen ehdotuksia. Esimerkiksi lomauttamista on helpotettu irtisanomisten välttämiseksi.

Kansainvälisesti esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa, Itävallassa ja Alankomaissa koronakriisiin on vastattu tukemalla työajan lyhentämistä. Vaikka monissa näissä maissa työajan lyhentämistä on tuettu aiemminkin, kriisin myötä tukea on lisätty merkittävästi.

Suomessa on jo olemassa soviteltu päiväraha, joka voidaan nähdä työajan lyhentämisen tueksi työntekijöille. Yrityksille ei kuitenkaan ole tarjolla tukea. Jotta irtisanomisia ja lomautuksia voidaan vähentää, Suomessakin kannattaisi tukea työajan lyhentämistä ainakin tilapäisesti.

Työajan lyhentämisen tukemisessa kaikki voittavat. Valtio säästää työttömyyskorvauksissa, yritykset säästävät työvoimakustannuksissa ja työntekijät säästävät työpaikkansa. Samalla yhteiskunnan rattaat jatkavat pyörimistään – ainakin osa-aikaisesti.

Patrizio Lainà

pääekonomisti, STTK

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.