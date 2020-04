Suomen ja Ruotsin raja on tunnetusti maailman rauhallisin raja. Samat suvut asuttavat pitäjiä ja kyliä rajan molemmin puolin. Yhteiselolla on vuosisatojen historia. Alue on yhteistä työssäkäyntialuetta, ja monet yritykset toimivat joustavasti yli rajan. Meille kaikille rajanihmisille Tornionlaakso on yksi yhteinen kotiseutumme.

Kuten olemme nyt kuulleet, myös terveydenhoitoalalla ja vanhustenhoidossa kulkee yli sataan nouseva työntekijäjoukko itäisen Tornionlaakson puolelta Tornion-Muonionjoen lännen puolelle. Nämä lääkärit ja hoitajat ovat elintärkeitä normaaliaikoina mutta etenkin tässä kriisitilanteessa naapuriemme hengelle ja elämälle. Ajatuskin siitä, että heidän työpanoksensa tällaisen terveydenhuollon kriisin aikana estettäisiin, on kammottava.

Oletan, että kaikki Lapin kansanedustajat tiedostavat tilanteen ja etsivät ratkaisun, joka mahdollistaa sen, että ainakin hoitohenkilökunta voi antaa välttämättömän panoksensa naapuriemme terveydenhuoltoon. Suomenkielinen hoitohenkilöstö on elintärkeä alueen ikääntyneelle meänkieliselle väestölle. Jos nyt hädän hetkellä hylkäämme naapurimme, se jättää pysyvät jäljet rajayhteistyöhön, kenties muuhunkin yhteistyöhön maittemme välillä.

Mikä koskee länsirajaa, pätee myös Norjan rajaan pohjoisessa.

Simo Rundgren

Kolari

