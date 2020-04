Vuonna 2017 annettiin sairaaloiden välisestä työnjaosta niin sanottu keskittämisasetus, jossa yksityiskohtaisesti määritellään vaativien leikkausten ja toimenpiteiden keskittämisestä yliopistosairaaloihin.

Erikoissairaanhoidon keskittämisessä olisi tullut ottaa huomioon maantieteelliset ja muut erityispiirteet niin, että hoidon saavutettavuus, laatu ja potilasturvallisuus päivystysaikanakin voidaan turvata. Tämä näkökulma puutui keskittämisasetuksesta, vaikka samaan aikaan hyväksyttiin päivystysasetus. Näiden asetuksien välinen ristiriita jäi voimaan viime hallituskaudelta.

Nyt sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt keskittämisasetuksesta lausuntoja, ja on kerrottu, että kesään mennessä uusi, entistä mukaileva asetus vahvistetaan. Nyt on syytä arvioida koko keskittämisasetus uudelleen. Erityisesti kriisitilanteessa, kuten nyt koronapandemian aikana, on tärkeää, että päivystävän sairaalan erikoisalat, tehohoito mukaan lukien, ovat toimintakunnossa.

Keskussairaalan erikoislääkärit ja hoitajat hoitavat alueensa potilaat sekä virka- että päivystysaikana, ja samaan aikaan kehittävät eri potilasryhmän hoitoa maakunnassa. Liiallisen keskittämisen seurauksena erikoisalojen toiminta vähentää keskussairaalasta sellaista osaamista, jolla on laadullisesti suurempi merkitys muille kuin keskittämisen kohteena oleville leikkauspotilaille.

On väärin optimoida yksittäisen potilasryhmän hoitoa ottamatta huomioon kokonaisvaikutusta sairaalan toimintakyvylle, varsinkin, jos keskittäminen ei perustu tutkimusnäyttöön, saati rekisteridataan, vaan niin sanottuihin asiantuntija-arvioihin.

Minkään yliopistosairaalan seinät eivät leikkaa, vaan sen tekevät kokeneet erikoislääkärit omine tiimeineen. Potilaan hoito on kokonaisvaltaista, jossa leikkaushoito on vain yksi osa. Toteutuessaan asetusmuutos haittaa erikoisalojen päivystyksen järjestämisestä ja vaikeuttaa erikoislääkäreiden rekrytointia. Uhkana on, että maakunnat eriarvoistuvat jo tämän vuosikymmenen aikana.

Nyt meneillään oleva koronapandemia näyttää konkreettisesti, että keskussairaaloiden monipuolinen toimintakyky on turvattava. Jos alueen yliopistosairaalan toimintakyky heikentyy laajasti kriisitilanteessa, kuten pandemian takia, asetuksen mukaan yliopistosairaalaan siirrettyjen potilaiden hoito viivästyy tai jää kokonaan tekemättä. Kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoito pitää turvata myös poikkeusolojen aikana, koska muuten koronapandemiaan liittymätönkin kuolleisuus kasvaa.

On hyvä, että hallitusohjelmassa on kirjaus: ”Keskussairaaloiden päivystystoiminta ja osaajien riittävyys turvataan tarvittaessa erityisin päätöksin (koskien niin kutsuttua keskittämisasetusta) vaarantamatta sosiaali- ja terveydenhuollon toimivaa kokonaisuutta ja potilasturvallisuutta. Valtioneuvosto päättää työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä erityisvastuualueen yhteisen kannan huomioon ottaen.”

Nyt jos koskaan tarvitaan vahvaa poliittista ohjausta tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.

Juha Mustonen

dosentti, konservatiivisen klinikkaryhmän päällikkö

Tuomas Rissanen

dosentti, kardiologian ylilääkäri

Siun Sote, Joensuu

