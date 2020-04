Muistisairaille vallitseva poikkeustilanne on vähintään yhtä hämmentävä kuin kenelle tahansa muulle. Muistisairaat aistivat vahvasti tunnetiloja. Hoivakotien vierailukiellot voivat saada muistisairaan tuntemaan itsensä hylätyksi ja turvattomaksi.

Puhelinkontakti ei korvaa fyysistä kontaktia, koska muistisairas ei välttämättä ymmärrä ääntä ja ihmistä puhelimen sisällä. Kotona asuvilla muistisairailla on saattanut olla tietty viikkorytmi vaikkapa päivätoiminnan muodossa, ja se on nyt jäänyt pois. Erityisesti yksin asuvat muistisairaat ovat haavoittuvassa asemassa. Yksinäisyyden tunne voi olla vahva. Osa läheisistä voi toimia etäomaishoitajina, mutta he voivat asua jopa satojen kilometrien päässä.

Nyt tulee hyödyntää mahdollisimman hyvin kolmatta sektoria, joka toimii matalalla kynnyksellä ja voi ketterästi kehittää uusia toimintamalleja lähestyä ihmisiä. Tuen tarve on joka puolella suuri. Kuntien sosiaalityössä tarvitaan erityistä herkkyyttä tunnistaa avuntarve ja mahdollisuuksia reagoida siihen. Kolmas sektori on ehdoton mahdollisuus tässä tilanteessa.

Teija Mikkilä

toiminnanjohtaja, Helsingin Alzheimer-yhdistys

