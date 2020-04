Koronavirusepidemialla on inhimillisten kärsimysten lisäksi seurauksia Suomen taloudelle. Tuhansien nuorten kesätyöpaikat ovat jo peruuntuneet. Samalla Suomen maataloutta uhkaa katastrofi. Koska rajat ovat kiinni, tuhannet ulkomaiset kausityöntekijät eivät pääse tänne sadonkorjuutehtäviin. Kotimainen maataloustuotanto on vaarassa romahtaa.

Ilman työntekijöitä seuraava satokausi iskee maatalousyrittäjiin, huolto- ja kriisivalmiuteen, elintarvikeomavaraisuuteen ja maaseudun elinkelpoisuuteen laajemminkin. Ollaan siis perusasioiden äärellä.

Näissä olossa ilman työtä jääneet nuoret on ohjattava töihin kotimaisen maatalouden pariin. Lähtökohdat tähän ovat erinomaiset: suomalaisen yhteiskunnan instituutiot (mahdollistajat) ovat maailman toimivimpia ja kansalaiset (toteuttajat) ovat oppineita, osaavia ja kykeneviä. Tällä yhdistelmällä mikään ei ole mahdotonta.

Tarjolla on elintärkeää työtä ja mahdollisuus pelastaa isänmaamme entistä pahemmalta katastrofilta. Nuorille aikuisille tarjoutuu nyt mahdollisuus nousta samanlaiseen legendaariseen asemaan maamme pelastajina kuin talvi- ja jatkosotaan osallistunut sukupolvi. Nyt työhön ja elämään on saatavilla sisältöä, jolla on merkitystä ja joka kantaa kokemuksena läpi elämän. Kotimaisen sadon pelastaminen olkoon yksi kansallinen selviytymishanke tässä kriisissä. 105 päivää päättäväistä asennetta riittänee nytkin.

Varmasti esitetään monia perusteluja ja vedotaan erilaisiin sopimuksiin, miksi tällainen ei käy. Realismin nimissä yrittäminenkin tuomitaan sopimattomana. Tästä ei pidä välittää.

Hyvät arvosanat saanut hätätilahallitus voi delegoida tehtävän eteenpäin, ja suomalaiset ottakoot siitä kopin. Nyt sankarien nimet eivät pääse sankarihautapaasiin, onneksi, mutta ehkä kotimaiseen elintarvikepakkaukseen.

Heikki Valtonen

Helsinki

