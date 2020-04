Vanhan ihmisen huonontuneen vastustuskyvyn tiedetään johtuvan hyvin monista muutoksista monissa eri solutyypeissä ja niiden yhteistoiminnassa. Näiden muutosten palauttamiseen ei nyt ole mitään keinoa. Emme kuitenkaan ole täysin voimattomia nykyisessä koronavirusepidemiatilanteessa, ja ainoa sanoma vanhoille ihmisille ei voi olla määräys vetäytyä täyteen eristykseen.

On monia asioita, joita me (vanhukset) voimme tehdä vastustuskykymme ja yleistilamme hyväksi. Liikunnan tärkeydestä onkin jo julkaistu useita juttuja. Näiden toimenpiteiden rinnalla tulisi myös pitää huolta optimaalisesta ravitsemuksesta. Ensinnäkin olisi huolehdittava valkuaistarpeesta. Yli 60-vuotiaiden tarve on suurempi kuin mitä suositus väestölle: yli yksi gramma normaalipainokiloa kohti, mieluummin eläinvalkuaista. Jos tarvetta ei täytetä, lihakset rappeutuvat nopeutetulla aikataululla. Vanhuuteen liittyy myös rintakehän jäykistyminen – yhdessä lihasvoiman heikkenemisen kanssa vanhan hengitystoiminnat heikkenevät.

Lihasmassan ylläpitämisessä on keskeistä säännöllinen, riittävä ja monipuolinen liikunta. Se lisää myös ruokahalua ja näin parantaa valkuaisen saantia. Hengityslihakset ovat osa lihasmassaamme. Harjoitus ja liikunta ei saa olla liian rankkaa. Rankka liikunta huonontaa nuorenkin vastustuskykyä muutaman tunnin ajaksi kovan harjoituksen jälkeen.

Sinkin puutteen on todettu yleistyvän lisääntyvän iän mukana. Sinkki on välttämätön normaalin vastustuskyvyn toiminnalle. Sinkin parhaita lähteitä ovat muun muassa kalat, liha ja meijerituotteet. On mahdollista, että ravinnosta saatu sinkki ei riitä vanhan ihmisen vastustuskyvyn optimaaliseen ylläpitoon, vaan tarvitaan lisäravinteita.

Suurella osalla yli 85-vuotiaista naisista on todettu merkittävä raudanpuuteanemia. Anemia huonontaa hapenkuljetusta, jonka riittävyys ratkaisee keuhkokuumeen lopputuloksen. Lihatuotteet ovat parhaita raudan lähteitä, mutta ainakin raudanpuuteanemiasta kärsivän tulisi käyttää rautavalmisteita.

Erkki Savilahti

lastenlääkäri, 78 vuotta, Helsinki

