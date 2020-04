Mielipidesivulla (HS 6.4.) arvosteltiin kauppojen ostosaikoja riskiryhmään kuuluville. Minäkin olen ihmetellyt samaa.

Aamun aikaiset tunnit on varattu yli 70-vuotiaille. Harva ikäihminen haluaa lähteä ruuanhakumatkalle aamun aikaisina tunteina. Paras aika ikäihmisten asiointiin on juuri kello 10 tietämillä. Silloin hyllyt on jo jotenkuten täytetty ja tuoreet leivät tulleet.

Ikäihmisten asiointiaika voisi olla vaikkapa kello 9–11. Nuoremmille jää sitten koko loppupäivä, ilta ja yö ostosten tekoon.

Gunilla Nevalainen

eläkeläinen, Helsinki

