Edellisen suuren kriisin uhatessa lokakuussa 1939 reservin vänrikki Jussi Lappi-Seppälä käynnisti mielipidekirjoituksellaan rautasormuskeräyksen, jolla yksityiset ihmiset lahjoittivat omaisuuttaan tukeakseen valtiota taloudellisesti.

Suomi on sittemmin vaurastunut paljon ja luonut merkittävän sosiaalitukijärjestelmän yksilön turvaverkoksi. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että tukijärjestelmä on viimeinen, ei ensimmäinen selviytymiskeino. Taloutemme ei kestä kiihtyvää työttömyyskorvausten virtaa, ja jokainen velkaeuro on lastemme korkoineen maksettava.

Kannustan kansalaisia luopumaan mahdollisista oikeutetuista tuistaan, jos oma talous sen suinkin mahdollistaa. Sesonkityöstä lomautettuna olen itse tehnyt päätöksen perheemme elämisestä vaimoni opettajan palkalla, jolla nippa nappa pärjäämme. Omat korvaukseni haluan kohdistaa sinne, missä on todellinen tarve. Sormusta emme ehkä tässä ajassa tarvitse, yhteisiä ponnistuksia kylläkin.

Voimia tämän hienon maan asukkaille vaikeina aikoina!

Jouko Saarinen

sekatyömies, Helsinki

