Kaavoitusprosessin tarkoitus on mahdollistaa maankäytön suunnittelua ja toteutumista siten, että se täyttää kuntien ja kaupunkilaisten tarpeita mahdollisimman hyvin. Yksinkertaisista kartoista on kehitetty monitasoisia paikkatietoaineistoja, joiden kautta voidaan kehittää ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoitus on ohjata kaavoitusta.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vaativat suuria muutoksia toimintaamme kestävyyden parantamiseksi. Suomi – ja myös Espoon kaupunki – ovat olleet aktiivisia kestävän kehityksen rintamalla ja profiloituneet edelläkävijöinä. Kuitenkin luonnon monimuotoisuuden osalta on vielä paljon parannettavaa.

Vaikka Suomi allekirjoitti YK:n biodiversiteettisopimuksen jo vuonna 1994, ja sopimuksen tavoitteita on huomioitu laajasti EU:n päätöksissä ja säädöksissä, tilanne on edelleen huono.

Suuri määrä yleisiä lajeja on vähentynyt merkittävästi, ja monet lajit uhkaavat kuolla sukupuuttoon. Ensisijainen syy luonnon monimuotoisuuden katoon liittyy maankäyttöön, ja siksi siihen liittyviä käytänteitä tulee tarkistaa.

Maankäytöstä tulee tehdä kestävää. Kaavoituksessa tulee hyödyntää tietoa luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta sekä pyrkiä toteuttamaan kestäviä kaavoitustavoitteita. On suojeltava ja edistettävä luonnon monimuotoisuutta.

Espoon pohjois- ja keskiosien osayleiskaava-alue sisältää paljon arvokkaita luontokohteita. Mikäli niitä rakennetaan kaavaluonnoksessa esitellyllä tavalla, se vahingoittaisi kaupungin biodiversiteettiä merkittävästi ja myös vähentäisi kykyämme sietää poikkeuksellisia sääoloja. Kun ne lisääntyvät, luontoalueiden tarjoaman vastustuskyvyn merkitys kasvaa paljon lähivuosina.

Halutessamme turvata tulevien sukupolvien elämänlaadun on erittäin tärkeää, että pidämme hyvää huolta jäljellä olevasta luonnosta. Keskellä arvokasta luontoa ei voi olla ”optimipaikkaa” uudelle rautatieasemalle. Metsikön arvo asukkaille on enemmän kuin pelkkä mielipidekysymys.

Stephen Venn

ekologian dosentti, Helsingin yliopisto

