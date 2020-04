Muut lehdet

Maaseudun Tulevaisuus toteaa, että pää­ministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen tämän kevään budjetti­kehys­riihi tulee olemaan sisällöltään aivan erilainen kuin vielä pari kuukautta sitten ennakoitiin.

”Suunnitelmat julkisen talouden menokatosta pitää unohtaa ja keskittyä koronaepidemian aiheuttaman menojen rahoittamiseen, mitä se sitten maksaakin.”

”Kriisin hoitoon tarvitaan paljon rahaa, ja lainanoton lisääminen on täysin perusteltua. Hallitus on tehnyt päätöksiä, joilla pyritään auttamaan yrityksiä ja ihmisiä kriisin yli. Tämä on välttämätöntä samoin kuin se, että rahaa riittää kansalaisten terveydestä huolehtimiseen.”

”Jos koronakriisistä selviäminen olisi pelkästään rahasta kiinni, ongelma olisi nykyoloissa suhteellisen helppo hoitaa. Edullista lainaa on saatavilla.”

”Rahan lisäksi nyt tarvitaan entistä enemmän yhteisöllisyyttä, kansallisen yhtenäisyyden lujittamista ja heikoimmassa asemassa olevista huolehtimista. Itsestä pitää muistaa pitää huolta, koska poikkeustilanne laittaa myös henkisen kestävyyden lujille.”

”Kriisi muokkaa yhteiskuntaa syvältä. Suomi ja suomalaiset nousevat tästäkin kriisistä, mutta edessä on kovaa työtä, veroja ja eduista tinkimistä. Kriisistä kyllä toivutaan, kunhan se tehdään oikeudenmukaisesti.”

Iltalehti kirjoittaa, että koronaviruspandemian vaikutukset talouteen tulevat olemaan dramaattiset.

”Hallituksen täytyykin keskittyä budjetin kehysriihessä siihen, miten korona­kriisin takia suljettu talous saataisiin taas mahdollisimman nopeasti virkoamaan.”

”Valtion taloutta on nyt vaikea tarkkaan kehitellä, kun vielä ei ole mitään tietoa siitä, kuinka kauan koronaviruksen patoaminen kestää. Selvää kuitenkin on, että talouspolitiikka on suunniteltava kokonaan uudelta pohjalta.”

”Valtio tulee myös menettämään mittavasti verotuloja ja joutuu ottamaan runsaasti lisää lainaa. Tärkeintä onkin nyt virusepidemian pysäyttäminen ja ihmisten terveyden vaaliminen sekä kansalaisten toimeentulon turvaaminen. Samalla täytyy kuitenkin suunnitella myös se, miten taloudellinen toiminta pystytään vapauttamaan heti, kun se suinkin on mahdollista.”

”Kotimainen kulutuskysyntä varmastikin nousee heti, kun kaupoissa ja ravintoloissa voi vapaasti käydä. Kulutuskysyntä saattaa kuitenkin kärsiä, jos kasvaneen työttömyyden ja toimeentulo-ongelmien takia ei ole mahdollisuuksia tarpeelliseen kulutukseen.”

”Työllisyyttä tulee vaalia ja konkursseja välttää kaikin keinoin. Tämä vaatii pitkälti valtion suoraa tukea ja sitä, että julkinen valta ottaa kuluja kontolleen. Talouden päästessä taas vapaasti toimimaan on yrittämiselle ja työn tekemiselle tarjottava suotuisat olosuhteet, joissa turha byrokratia on karsittu pois.”