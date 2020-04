Eri alojen asiantuntijat ovat viime päivinä ehdottaneet, että Suomessakin koronavirusepidemian taltuttamiseksi jopa koko kansa testattaisiin. Kymmeniä vuosia mikrobiologisia testejä kehittäneenä pidän näin laajaa testausta tehottomana resurssien tuhlauksena ja käytännössä mahdottomana toteuttaa.

Tärkein tehottomuuden syy on, että testit antavat vääriä negatiivisia tuloksia. Ammattikielellä sanottuna niiden herkkyys on selvästi alle sata prosenttia. Testaamisen jälkeenkin keskuuteemme jäisi vielä suuri joukko viruksen kantajia ja tartuttajia. Testaaminen ei poistaisi tarvetta ihmisten välisten kontaktien vähentämiseen keinoilla, joita Suomessa on otettu oikea-aikaisesti käyttöön. Kohdennettuja testauksia on perusteltua jatkaa.

Matti K. Viljanen

bakteeriopin emeritusprofessori, kliinisen mikrobiologian

erikoislääkäri, Turun yliopisto

