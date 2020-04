Koronavirus koettelee monilla tavoilla. Yksi näistä tavoista on taloudellinen niukkuus. Koronavirusepidemian aikana etenkin moni tartuntariskialoilla työskentelevä pienipalkkainen työntekijä tulee joutumaan osastohoitoon. Näitä tartuntariskin alla työskenteleviä pienituloisia ovat esimerkiksi siivoojat, lastenhoitajat, sosionomit ja sairaanhoitajat.

Osastohoito on Suomessa potilaalle halpaa verrattuna moneen muuhun maahan, mutta maksutonta se ei täälläkään ole. Kun rahat ovat tiukilla, sairaalalasku voi kaataa koko talouden.

Asiakasmaksulain mukaan sosiaalihuollon palveluista määrättävät maksut sekä tietyt terveydenhuollon maksut on jätettävä perimättä tai maksua on alennettava, jos laskun periminen vaarantaisi henkilön tai perheen toimeentulon. Tämän lisäksi kunnilla on mahdollisuus päättää myös laajemmin erilaisten terveydenhuollon maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Kaikki kunnat eivät tällaisia päätöksiä kuitenkaan ole tehneet.

Perimättä jättämisen pitäisi olla aina ensisijainen vaihtoehto ja toimeentulotuen kautta maksaminen viimeinen vaihtoehto, jos maksukykyä laskuun ei ole. Kuntien olisi viimeistään nyt, epidemian alussa, aika korjata tämä epäkohta.

Noin 450 000 sosiaali- ja terveydenhuollon maksua päätyi viime vuonna ulosottoon. Luvut eivät ole kaunista katseltavaa koronavirusepidemian jälkeenkään, jos laajoihin maksuhelpotuksiin ei anneta kaikissa kunnissa mahdollisuutta.

Päätöksen lisäksi tarvitaan laajaa tiedotusta aiheesta. Minimissään terveydenhuollon laskussa pitäisi olla selväsanaiset ja helposti huomattavat ohjeet siihen, miten harkinnanvaraista maksualennusta tai perimättä jättämistä haetaan, jos se kyseisen laskun kohdalla on mahdollista. Tässä olisi korjattavaa muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kohdalla, vaikka täällä maksualennuksia jaetaankin lainsäädännön edellyttämää laajempana.

Anni Pihlaja

sosiaalityön opiskelija, Helsinki

