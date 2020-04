Muut lehdet

Aamulehti toteaa vanhusten hoiva­kodeissa paljastuneiden korona­virus­kuolemien herättävän suuren huolen siitä, miten yhteis­kunnassa heikoimmassa asemassa olevia suomalaisia pystytään suojaamaan hengen­vaaralliselta epidemialta.

”Jos hoivakodissa asuva saa korona­virustartunnan, se on käytännössä aina peräisin talon ulkopuolelta eli lähtöisin joko hoitajasta tai omaisesta. Tämän vuoksi jokaisen hoivakodissa tai vastaavassa laitoksessa työskentelevän on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ja huolellisuutta.”

”Omaisten ja muiden lähimmäisten on viimeistään nyt ymmärrettävä, että hoivakoteihin ja palvelutaloihin ei tässä tilanteessa ole mitään asiaa, oli itsellä oireita tai ei.”

”Kontaktien rajoittamisella on inhimillinen hintansa. Yksin kotona tai hoiva­kodissa asuva iäkäs ihminen tarvitsee hyvin voidakseen muutakin kuin välttämättömän ravinnon ja suojan. Hän tarvitsee huolenpitoa, seuraa ja kontakteja.”

”On ikävä tosiasia, että koronavirus­karanteenin hinta voi olla se, että monen lähimmistään eristyksiin pakotetun vanhuksen elämänlaatu heikkenee ja vaikuttaa siten myös fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Tämä hinta on nyt silti maksettava, sillä vaihtoehdot ovat vielä huonompia.”

Savon Sanomat muistuttaa, että vanhustenhoito on koronavirusepidemiaan vastaamisessa erityisasemassa, sillä sen piiriin kuuluvat viruksen vaikutukselle kaikkein altteimmat riskiryhmät.

”Jos tauti pääsee tunkeutumaan hoivakodin seinien sisälle ja leviämään siellä, seuraa suurella todennäköisyydellä kuolemia.”

”Tautia voi kantaa myös oireettomana, joten hygieniavaatimus korostuu vanhushoivassa äärimmilleen. Valitettavasti juuri tässä ratkaisevassa kohdassa on tapahtunut epäonnistumisia, eikä ainoastaan terveysyrityksissä.”

”Kunnille hoivapalveluja tuottavien yritysten tulisi saada huoltovarmuus­keskuksesta käyttöön otettuja varusteita, mutta niiden jakelussa on ilmennyt logistisia haasteita. Lähtökohtaisesti epide­mian aikana ei pitäisi antaa mitään hoitoa ilman suojaa, mutta koska hoidettava kuitenkin on, yhtälöstä tulee mahdoton.”

”Keväästä on tulossa ankara koettelemus vanhuksille, jotka ovat riippuvaisia hoivasta. Aivan samoja riskejä on koti­hoidossa, johon sisältyy fyysistä kontaktia. Tilanne on traaginen, sillä pitkittyvät karanteeniolosuhteet heikentävät mer­kittävästi ikäihmisten elämänlaatua ja samalla kuntoa. Kaikkein pahimmassa tapauksessa altistus tapahtuu karanteenista huolimatta hoitajan välityksellä.”

”Yhteiskunnan velvollisuus on tehdä kaikki voitava, jotta vanhukset hoidetaan laadukkaasti ja turvallisesti. Jo ennen koronavirusta vaatimus on kaikunut turhan usein kuuroille korville.”