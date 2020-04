Thor Kottelin ja Elina Pehkonen (HS Mielipide 4.4.) ovat huolissaan Kelan palvelusta pääkaupunkiseudulla.

Kela palvelee edelleen kaikkia asiakkaita, myös käyntiasiakkaita ja niitä, joilla on kiireellinen tilanne. Olemme vain muuttaneet palvelutapaamme.

Suuri osa pääkaupunkiseudun henkilökunnastamme on siirtynyt hoitamaan puhelinpalvelua. Puhelinpalvelu onkin nyt verkkoasioinnin ohella suosituin kanava. Puheluista noin 80–90 prosenttiin on saatu vastattua, ja jonotusaika on ollut lyhyt, noin kolme minuuttia.

Puhelinpalveluun voi myös varata ajan, ja aikoja on hyvin saatavilla. Kun Kela soittaa asiakkaalle, puhelu ei maksa hänelle mitään. Lisäksi puhelinpalvelua saa nyt tavallista useammalla kielellä: avasimme viime viikolla palvelunumerot arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi asiakkaille, jotka eivät pysty asioimaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Jos asiakas ei voi hoitaa asiaansa verkossa tai puhelimessa, hän voi jättää pääkaupunkiseudun palvelupisteiden postilaatikkoon soittopyynnön tai viestin. Postilaatikot tyhjennetään puolen tunnin välein. Ovelle koputtaminen on vaihtoehto niissä tilanteissa, joissa asiakkaalla ei ole puhelinta tai mahdollisuutta jättää viestiä. Palvelupisteissä on yhä paikalla henkilökuntaa, jolta saa neuvontaa. Pisteeseen voidaan myös varata käyntiaika, ja näin on myös tehty viime viikolla. Ajan saa nyt muutaman päivän päähän, jopa samalle päivälle.

Tässä tilanteessa korostuu etenkin hyvän kumppaniyhteistyön merkitys. Neuvottelemme pääkaupunkiseudun kuntien kanssa joka viikko etenkin toimeentulotuesta. Kumppanimme ovat päivittäin meihin puhelimitse yhteydessä asiakkaan asioissa ja me heihin. Kumppanit voivat myös ohjata asiakkaitaan Kelan palvelujen ja neuvonnan piiriin. Kumppani voi esimerkiksi varata soittoajan asiakkaalle.

Pääkaupunkiseudun asiakaspäätteet ovat toistaiseksi poissa käytöstä suuren tartuntariskin vuoksi eikä asiakastiloihin pääse kulkemaan vapaasti. Suojaamme sekä asiakkaita että henkilökuntaa. Näin on myös pääkaupunkiseudun kuntien tarjoamissa palveluissa, kuten kirjastoissa ja asiointipisteissä.

Matti Kujala

pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikön johtaja, Kela

