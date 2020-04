Jouko Saarinen kehotti (HS Mielipide 7.4.) kansalaisia luopumaan tuista, joita he eivät tarvitse. Hän myös palautti mieliimme vuoden 1939, jolloin yksityiset ihmiset lahjoittivat omaisuuttaan valtiolle. Silloin kultasormukset vaihdettiin rautasormuksiin.

Nyt vuonna 2020 meillä hyvinvoivilla kansalaisilla on suuret määrät koruja ja arvoesineitä, joita emme käytä emmekä tarvitse. Meillä on ollut tapana antaa arvokkaita lahjoja esimerkiksi rippi-, ylioppilas- ja valmistujaisjuhlissa. Monella on jalometalleja, timantteja ja muita jalokiviä. Säilömme aarteitamme korurasioissa, kun lapsia ne eivät juurikaan kiinnosta. Olisiko nyt sellainen kansallinen hätätila, jota voisimme lievittää lahjoittamalla tarpeettomat aarteemme valtiovallan käyttöön? Asiantuntijoiden tulisi ratkaista, miten asia toteutetaan käytännössä. Me voimme nyt ojentaa auttavan kätemme kansakunnan hyväksi.

Outi Sirkeinen

eläkeläinen, Helsinki

