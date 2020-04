Mielipidesivulla (HS 6.4.) kaksi kirjoittajaa moitti kaupan toimintaa koronaviruksen aikana. On päivänselvää, että kaupan avatessa ovensa aamulla ikäihmisiä varten tavanomaista aikaisemmin kaikki tarjonta ei voi olla samana päivänä tullutta. Eilen tullut leipä on yhtä tuoretta kuin jos se olisi edellisenä päivänä ostettu kotiin. Perustavarat kyllä löytyvät. Jos tarjonta ei tyydytä, täytyy vaihtaa kauppaa, vaikka sielläkään tuskin tarjonta aamutuimaan on sen parempaa, tai mennä sitten kauppaan aivan eri aikaan.

Lähikauppani Töölöntorilla on toiminut näinä aikoina todella mallikkaasti ja asiakkaat huomioon ottaen. Kiitos kauppiaalle siitä.

Matti Honkala

Helsinki

