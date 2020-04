Ennakoivassa suunnittelussa potilaita rohkaistaan olemaan mukana päätöksenteossa ja käyttämään oikeuttaan itsemääräämiseen. Kuinka todellisia potilaan mahdollisuudet vaikuttaa hoitopäätöksiin ovat?

Kliinikko saattaa priorisoida ”hyvää kuolemaa” ja hoidon sisältöjä potilaan oman näkemyksen sijaan. Ongelmaksi saattaa tulla hoitavien lääkäreiden oman agendan korostuminen – kuinka he itse näkevät oikean tavan kuolla. Todellisen yhteisen ennakoivan suunnitelman sijaan yksiköissä laaditaan mekaanisia ”rasti ruutuun” -suunnitelmia.

Palliatiivinen hoitoketju ei nykyään yllä iäkkäiden asumispalveluihin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoaman aineiston perusteella kuoleman todennäköisyys kuuden kuukauden kuluessa oli tunnistettu ja kirjattu 0,2 prosenttiin kotihoidon asiakkaista ja 0,5 prosenttiin tehostetun palveluasumisen asukkaista. Kuitenkin käytännössä liki kymmenen prosenttia tehostetun palveluasumisen asukkaista kuolee vuosittain. Osa voi kuolla omassa asuinpaikassaan, mutta osa kuljetetaan sairaalaan kuolemaan.

Tehostetun palveluasumisen ongelmia on, että sairaanhoitajien osuus tehostetussa palveluasumisessa on arkena 11 prosenttia ja viikonloppuisin 6 prosenttia. Lähihoitajien peruskoulutus ei useinkaan anna riittävää osaamista saattohoidon hyvään toteuttamiseen. Lääkäripalvelujen järjestäminen on vaihtelevaa.

Nyt pandemian aikana todellisuus testaa järjestelmän toimivuutta. Voi olla, että hatara järjestelmä ei pysty takaamaan akuutisti sairastuvien ja kuolevien hauraiden ihmisten hoitoa. Voidaan myös digiloikan tavoin löytää tapa hoitaa ihmisten kärsimyksiä tekemällä suunnitelmat ja selvittämällä ihmisten toiveet oman hoitonsa suhteen.

Juha Hänninen

lääkäri, palliatiivinen erityispätevyys, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.