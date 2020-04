Kuva: Sirpa Räihä / HS

Facebookissa maleksiessa tuli vastaan taksiyhtiön mainos. Sen viesti kuului, että älä liiku, jos ei ole pakko. Vaihtoehtoja on tarjolla: pelaa lautapeli, jumppaa olkkarissa alkkareissa, katso huono komedia, katso hyvä komedia, naura, tanssi ja moshaa, lue sellaista mikä kiinnostaa, lue sellaista mikä nukuttaa, opiskele antiikin kreikkaa, räppää piin desimaalit. . .

Mainos on hyvin kiinni ajassa. Olemme osa joukkokokemusta, jossa käsitys ajasta ja tilasta muuttuu. Aikataulut ja tekemisen paikat ovat menneet uusiksi. Kun ennen arkipäivät tehtiin töitä töissä ja viikonloput oltiin vapaalla kotona, nyt ollaan koko ajan kotona. Kotona eristyksissä aika tihentyy ja väljenee uudella rytmillä. Koti vyöhykkeistyy aikaan ja tilaan uudella tavalla, kun vaikkapa makuuhuoneessa ei vain nukuta öisin vaan pidetään kotikoulua päivisin.

Osalla on nyt liikaa aikaa ja osalla uusi kiire. Ja vaikka vapaata olisi aiempaa enemmän, siitä voi olla vaikea nauttia. Odotamme, koska poikkeusaika loppuu.

Ajankäytön tutkijoille koronakotoilu voisi tuottaa kiinnostavaa aineistoa.

Ajankäyttö on nyt erilaisten rajoitusten vuoksi mullistunut, sanoo kotona etätöitä tekevä Tilastokeskuksen erikoistutkija ja ajankäytön tutkija Hannu Pääkkönen.

Pääkkönen valmistelee Tilastokeskuksen syksyllä alkavaa suurta ajankäyttötutkimusta. Niitä tehdään kymmenen vuoden välein. Tutkimusten vertailtavuuden vuoksi olisi harmi, jos tiedonkeruu osuisi poikkeusaikaan. Niin voi silti käydä.

Toisaalta tutkimusta tehdään pitkään, vuoden ajan, jotta dataa saadaan vuoden jokaiselta päivältä. Kukin osallistuja raportoi ajankäytöstään kaksi päivää. Ajankäyttö­päiväkirjoissa vuorokausi on viipaloitu kymmenen minuutin siivuihin.

Yleisesti ottaen ihmisten ajankäyttö on muuttunut viime vuosikymmeninä yllättävänkin vähän. Poikkeusolot eroavat normaalista siinä, miten paljon olemme nyt kotona. Normaalioloissa suomalaiset ovat koko väestön tasolla valveillaoloajasta yksin noin seitsemän tuntia vuorokaudessa. Nyt osa ei ole hetkeäkään yksin – ja osa koko ajan.

Vapaa-ajan määrä on kasvanut 2000-luvulla tunnin viikossa. Keskimäärin vapaa-aikaa on viikossa 47 tuntia, mutta miehillä on sitä naisia enemmän. Nyt vapaa-aikaa käytetään uudella tavalla. Kotoa voi lähteä ulos, mutta harrastukset jäävät väliin ja teatteriliput käyttämättä. Työmatkakin typistyy pariksi askeleeksi huoneesta toiseen. Säästyy aikaa – mutta mihin?

Jos Pääkkönen tutkisi poikkeusolojen ajankäyttöä, hän lähtisi liikkeelle perusasioista ja vertaisi, miten perheen kanssa ja ystävien kanssa viettämämme aika jakautuu uudella tavalla. Pääkkönen vertailisi myös sitä, kuinka korona-aika vaikuttaa kotitöihin käytetyn ajan jakautumiseen perheen aikuisten kesken. Ajankäyttötutkimuksessa piirtyykin usein esiin sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä ja eroja.

Poikkeusoloissa muita ei voi tavata kasvokkain. Tilalle tulee muunlaisia kontakteja ja muita tapoja rytmittää päivää. Ei ihme, että iltapäiväkahveista kotona on tullut monelle tärkeä etätyöpäivän rutiini. Se pitää epävarmuutta hallinnassa ja tuo etätöihin ryhtiä. ”Etätöissä on vaara, että töitä tekee liikaa”, Pääkkönen sanoo.

Tarvitsemme taukoja, ja myös tauot kiinnostavat ajankäytön tutkijoita.

Sitä aikaa, jolloin emme aktiivisesti tee mitään, jaotellaan ajankäyttötutkimuksissa eri luokkiin. On eri asia makoilla sohvalla kuin paistatella päivää ulkona. Kun mukaan ottaa kaikki 10 vuotta täyttäneet, normaalioloissa suomalaiset lepäilevät ja oleilevat vuorokaudessa 17 minuuttia. Siitä lepäilyyn menee 10 minuuttia ja muuhun oleiluun sisällä neljä minuuttia. Kolme minuuttia oleillaan ulkona.

Sitä, lisääkö vai vähentääkö poikkeusaika mitääntekemättömyyttä, on mahdoton sanoa.

Vaikka tarjolla voisi olla tilaisuus joutilaisuuteen, siihen voi olla vaikea tarttua. Joutilaisuus on huoletonta toimettomuutta. Pitkästyminenkin onnistuu paremmin, jos tuntuu turvalliselta. Kun mieltä jäytää epävarmuus, aikaa käytetään esimerkiksi uutisten seuraamiseen.

Vaikka tätä aikaa voi ajatella valtavana taukona, myös keskellä poikkeusoloja olisi hyvä välillä lepäillä. Siihen pitäisi antaa tilaisuus kaikille perheessä. Poikkeusaika käy raskaaksi, jollei vastuu arjen sujumisesta jakaudu tasa-arvoisesti.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.