Kuva: Kalle Kervinen / HS

Näin ei voi enää jatkaa. Rahat loppuvat.

Tämä oli pääministeri Juha Sipilän (kesk) puheen viesti, jonka Yleisradio välitti Suomen kansalle 16. syyskuuta vuonna 2015.

Sipilä totesi puheessaan, että Suomen talouskasvu on Euroopan hitainta ja velkaantuminen EU:n keskiarvoa nopeampaa. Työllisyysaste on kilpailijamaita alhaisempi. Kilpailukyky on heikko. Lisäksi Eurooppaan oli tullut miljoonia pakolaisia, joista Suomeenkin odotettiin tulevan kymmeniätuhansia.

Suomessa oli puheen mukaan siis talouskriisi, velkakriisi, työllisyyskriisi, kilpailukykykriisi ja pakolaiskriisi.

Mutta sisulla ja yhdessä tekemisellä niistäkin selvitään, Sipilä vakuutti.

Kriisipuhe on viime vuosina korostunut politiikan retoriikassa. Meitä uhkaavat ainakin ilmastokriisi, hyvinvointivaltion kriisi, finanssikriisi, syntyvyyskriisi, kestävyysvajekriisi, kapitalismin kriisi, tuottavuuskriisi, vanhusten hoivakriisi.

Kyse ei ole siitä, että ongelmat eivät olisi todellisia – kyllä ne ovat. Ilmastonmuutos on aikamme suurin kysymys. Mutta jatkuva kriisipuhe inflatoi ongelmia. Ikuiseen kriisiin on helppo turtua.

Poliitikot pyrkivät kriisipuheella hakemaan kansalaisten hyväksyntää koville politiikkatoimille – ja siihen Sipiläkin pyrki. Sipilä perusteli puheellaan hallituksen menoleikkauksia ja yhteiskuntasopimusta, jossa vietäisiin julkisen sektorin työntekijöiden sunnuntaikorvaukset.

Kriisi-termi on peräisin muinaiskreikan krísis-sanasta, joka tarkoittaa ratkaisua tai taudinkäännettä. Lääketieteen isänä pidetty Hippokrates kutsui kriisiksi sitä hetkeä, jolloin sairaus on käännekohdassa – potilas alkaa joko parantua tai sitten sairaus vie häneltä hengen.

Yhtään vähättelemättä tilannetta syksyllä 2015, täytyy sanoa, että aika hallittavilta sen ajan murheet tämän hetken vinkkelistä kuulostavat. Silloin koko maailma ei ollut pandemian takia seis.

Jos koronavirusepidemian rajoitustoimia joudutaan jatkamaan pitkälle kesään, talous saattaa tänä vuonna supistua kaksinumeroisen prosenttiluvun verran. Lisävelkaa voidaan joutua valtiovarainministeri Katri Kulmunin mukaan ottamaan jopa yli 20 miljardia euroa.

Puhumattakaan kaikesta siitä inhimillisestä kärsimyksestä, jota koronavirus aiheuttaa Suomessa ja muualla. Kyse on sananmukaisesti elämästä ja kuolemasta.

Nyt on aidosti syytä puhua kriisistä.

Kirjoittaja on HS:n sunnuntaitoimituksen toimittaja.