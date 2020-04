Koronaviruksen aiheuttaman karanteenin uhatessa amerikkalaiset tyhjensivät asekauppoja, suomalaiset kirjastoja. Äänikirjojen suosio on kasvanut kohinalla. Toimittaja toisensa perään nostaa nykyhetken vertauskuvaksi maailmankirjallisuuden klassikkoja Giovanni Boccaccion Decameronesta Daniel Defoen Ruttovuoteen ja Albert Camus’n Ruttoon. Pandemian riivaamassa Suomessa olo on kuin Liisalla Ihmemaassa (Jussi Pullinen, HS 4.4.), ja koronaviruskriisi on klassinen tragedia, jonka sankareita olemme me kaikki (Saska Saarikoski, HS 5.4.).

Kaunokirjallisuus ja lukeminen ovat kriisin edetessä nousseet kuin Feeniks-linnut tuhkasta tai veljekset Impivaaran metsistä. Poikkeusaika on nostanut kaunokirjallisuuden mahdollisuudet näyttävästi esiin.

Juonia on kaksi. Osalla on nyt aikaa lukea ja halua siirtyä lukemalla hetkeksi toiseen maailmaan. Lukemalla voi lumoutua, saada tietoa, ymmärtää toisia ja itseä.

Toisaalta klassikoista etsitään lohtua ja mallinnusta nykytilanteelle. Emme olekaan historiallisesti ainutlaatuisessa vaan tutussa tilanteessa.

Millaista perspektiiviä Väinö Linnan Tuntematon sotilas tarjoaa nykytilanteeseen? Tai sota-aikaan sijoittuva Ulla-Lena Lundbergin Marsipansoldaten, jossa ruoalla on häiritsevänkin merkitsevä sijansa? Entäpä Sirpa Kyyrösen tuore Nimesi on Marjatta, jonka fyysisesti tuntuvat säkeet kurkottavat kalevalaiseen perinteeseen?

Lukemisen arvo perustuu jaettuihin sanoihin, joihin saa rauhassa perehtyä. Lukurauhan ja sen suoman ainutlaatuisen sanakokemuksen muodostavat lukija ja kirja yhdessä. Kirja tempaa mukaansa muistamaan ja unohtamaan, lumoutumaan ja kuulemaan. Lukiessaan ei tarvitse reagoida välittömästi, suoltaa mielipiteitä, luulla tietävänsä tai esittää siloteltua kuvaansa niin kuin pikaisemmissa medioissa usein.

Kun monet toimintamahdollisuudet rajautuvat pois, lukeminen ja kirjallisuus näyttävät perustavaa laatua olevan arvonsa. Sanan voima ei ole kadonnut, se on vain ollut piilossa muun hälyn alla. Voisiko meistä jälleen kuoriutua se kaunokirjojen lukijoista tiheä maankolkka, joka olemme olleet aiemmin – silloin kun Suomesta rakennettiin sivistysmaa?

Siru Kainulainen

filosofian tohtori, dosentti, kirjallisuudentutkija, Turun yliopisto

Kati Launis

filosofian tohtori, dosentti, kirjallisuudentutkija, Helsingin yliopisto

