Globaali koronavirusepidemia on saanut maailmantalouden polvilleen. Talouden syöksylaskusta kärsivät ennen kaikkea haavoittuvimmassa asemassa olevat: kuilu rikkaan pohjoisen ja köyhän etelän välillä syvenee, kun pandemia etenee.

YK-yliopiston torstaina julkaistun tutkimuksen mukaan kriisin taloudelliset vaikutukset voivat syöstä jopa puoli miljardia ihmistä köyhyysrajan alapuolelle. Tämä on noin kahdeksan prosenttia koko maailman väestöstä, ja tarkoittaisi sitä, että köyhyys lisääntyisi maapallolla globaalisti ensimmäistä kertaa 30 vuoteen.

Koronaviruskriisin vaikutukset tulevat olemaan mittavat YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle. Esimerkiksi tavoitteet köyhyyden ja nälän poistamisesta ovat entistä kauempana. Tästä on jo viitteitä, kun esimerkiksi Nepalissa eristämistoimet liikkumisrajoituksineen ovat estäneet ruuanjakelun monin paikoin. Siinä missä Suomessa päättäjät ovat vakuutelleet, että huoltovarmuus kantaa kriisin yli, Nepalin köyhien on jo täytynyt valita, riskeeraako terveytensä vai näkeekö nälkää.

Koronavirus ei tunne valtioiden rajoja, ja siksi kriisi on ratkaistava kansainvälisellä yhteistyöllä. Kehitystoimijoiden, hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja yritysten on nyt yhdessä kudottava sellaisia globaaleja turvaverkkoja, jotka estävät ihmisten putoamisen köyhyyteen. Toivoa kaikesta huolimatta on: keskiviikkona EU:n kehitysministerit päättivät 15,6 miljardin euron globaalista tukipaketista kehittyville maille, ja Suomi puolestaan kohdensi 23 miljoonaa euroa humanitaariseen apuun. Kyseessä on kuitenkin vasta ensivastaus, sillä koronaviruskriisi vaatii taloudellista panostusta sopeuttamistoimiin myös tulevaisuudessa, kun akuutti kriisivaihe on ohi.

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli kriisin selättämisessä. Ne paitsi toimivat konkreettisesti siellä, missä apua tarvitaan eniten, ne myös pystyvät välittämään ajantasaista tietoa. Esimerkiksi Lähetysseuran tukema katastrofityöhanke Tansaniassa tavoittaa 10–15 miljoonaa ihmistä yhteisöradioiden kautta. Kyse ei kuitenkaan ole vain akuutissa kriisissä tehtävästä humanitaarisesta työstä vaan vuosikymmenten aikana rakennetusta kehitysyhteistyökumppanuudesta, jolla vastataan myös koronaviruksen aiheuttamiin välillisiin kehityshaasteisiin.

Nyt jos koskaan on puhallettava yhteen hiileen täysin palkein. Koronaviruskriisiä ei ratkaista vain kotimaassa.

Maria Tietäväinen

asiantuntija, Suomen Lähetysseura

