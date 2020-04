Me suomalaiset olemme joutuneet opettelemaan elämistä poikkeustilassa. Koulut ovat kiinni ja liikkumista rajoitetaan. Silti puhdasta vettä on saatavilla, ja meillä on vahva terveydenhuoltojärjestelmä.

Pakolaisleirillä tai slummissa asuvat vanhemmat haluaisivat myös opettaa lapsensa pesemään kädet huolellisesti, mutta puhdasta vettä ei ole riittävästi tarjolla, tai vesi on niin kallista, että sen hankkiminen edellyttää jatkuvaa työntekoa, joka ei salli eristäytymistä. Perheiden toimeentulon heikentyminen ja perusterveydenhuollon häiriöt iskevät erityisesti köyhiin, muutenkin haavoittavassa asemassa eläviin tyttöihin ja poikiin.

Koronavirusepidemian kolmas aalto uhkaa maailman köyhimpiä valtioita ja erityisesti näissä maissa eläviä lapsia. Vaikka itse viruksen suhteen lapset eivät kuulu riskiryhmään, epidemialla ja sen torjumisen vaatimilla toimenpiteillä on syviä vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiseen. Pelkään, että olemme vaarassa menettää kovalla työllä saavutetut voitot lasten tilanteen parantamiseksi ympäri maailmaa.

Koronavirusepidemian torjuminen edellyttää valtioiden ja kansainvälisten instituutioiden yhteistä ponnistusta ja erityisesti hauraiden valtioiden tukemista. Tässä kriisissä muiden auttaminen on itsemme auttamista. Koronaviruksen voittaminen edellyttää sen torjumista koko maailmassa.

Nyt on aika lisätä Suomen antaman humanitaarisen avun määrää. Tämä apu on välttämätöntä, jotta useammalla vanhemmalla olisi mahdollisuus auttaa lapsensa tämän kriisin yli.

Hanna Markkula-Kivisilta

pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry

