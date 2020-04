Koronavirus uhkaa turvallisuudentunnetta ja aiheuttaa isoja taloudellisia haittoja. Virus selätetään saavuttamalla riittävä laumaimmuniteetti, mutta suurempi uhka eli ilmastonmuutos jatkuu. Pariisin ilmastosopimuksesta huolimatta hiilidioksidipäästöt ovat edelleen lisääntyneet ja ekosysteemien diversiteetti on laskenut. Riittävää laumatietoisuutta ei ole syntynyt. Nyt ilmasto kiittää juuri siksi, että viruksen aiheuttamat taloudelliset haitat ovat suuria. Eri toimijat vetoavatkin valtioon yritysten pelastamiseksi.

Nyt on syntynyt riittävä laumatietoisuus koronavirusta vastaan taistelemiseksi. Mikäli saavutetaan laumatietoisuus myös ilmastonmuutoksesta, ihmiskunnalla on mahdollisuus tämän kriisin takia nousta uudelle tasolle. Koronavirus opettaa, että kilpailun ja tuottavuuden kasvun sijaan pitää panostaa yhteistyöhön ja hyvinvointiin. Jos yrittäjän asiakkaat katoavat viruksen takia, on ainoa järkevä toimintatapa, että koko rahoitusketju pienentää omia tuottotavoitteitaan.

Uudenlaisesta yhteisvastuusta on jo nuppuja nähtävissä, kun valtio, työntekijät ja työnantajat sopivat firmojen pelastamisesta ja pankit joustavat ehdoissaan. Kaikki tulevat osan matkaa vastaan.

Oleellista on, että kriisin jälkeen taloudessa mikään ei enää voi palata ennalleen. Vaikka jotkut ekonomistit uskovat, että kasvun ylläpitäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat mahdollisia samaan aikaan, on – niin kauan kuin tästä ei ole mitään näyttöä – varmin ratkaisu kasvun alentaminen. Jos kaksi kolmasosaa väestöstä näkee, että kasvulla on rajat, on saavutettu sellainen laumatietoisuus, että muutos ilmastokysymyksessä on mahdollinen.

Kun yhteistyöhön, ei kilpailuun, pohjaava toiminta lisääntyy, meidän on helpompi hyväksyä se, että voimme tyytyä hieman vähempään. Silloin ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja samalla huolehtia, että konkurssit ja työttömyys eivät lisäänny hallitsemattomasti. Koronaviruskriisi testaa, onko ihmiskunta valmis uuteen yhteistyön vaiheeseen.

Hasse Karlsson

professori, Turku

