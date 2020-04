Viisi kuukautta on taas voitu kulkea ponttoonisiltaa pitkin Uunisaaren kallioille virkistäytymään. Kuten Viivi Mujunen ja Eero Saukkonen totesivat (HS Mielipide 11.4.), sillan poistamista kesäkaudeksi perustellaan huviveneliikenteellä. Niin varmasti on.

Mutta ainakin yhtä tärkeää on rajoittaa kävijöiden määrää lintujen pesimärauhan vuoksi. Kävelijät vielä osaavat varoa lintuja, mutta yhä useampi tuo Uunisaareen ulkoilemaan myös koiransa. Aikaisempina vuosina sillan molemmissa päissä on ollut opastetaulut, joissa saareen tulijoita on muistutettu siitä, että koirat on pidettävä kytkettyinä eikä lintujen pesimäaikana koiria saa tuoda Uunisaareen lainkaan. Viime talvena nuo opastekyltit oli poistettu. Miksi? Tosin koirat tulee järjestyslainkin mukaan pitää kytkettyinä, eikä kytkettynäkään koiraa saa päästää kaupungin valvonnassa olevalle uimarannalle. Sillan purkamisen jälkeen ulkoilijoille on järjestetty venekuljetus Uunisaareen. Hyvä niin.

Varpu Lahti

Helsinki

