Kansallismaisemat nousivat Matti Kalliokosken kolumnissa (HS 2.4.) toivonkipinöiksi suunnistettaessa kohti koronaepidemian jälkeistä aikaa.

Maisemat ovatkin yksi identiteettimme tärkeistä perusteista. Ne ovat sekä kulttuurimme erityispiirteet osoittava peili että arkisto, joka sisältää konkreettiset näytteet ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta sekä monista ajan mittaan tehdyistä ratkaisuista.

Kansallismaisemat eivät ole putkahtaneet tyhjästä. Ne nimettiin aikoinaan ympäristöministeriön työryhmässä, joka perustettiin Suomen 75-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi.

Valinnan pohjana käytettiin valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita sekä rakennetun kulttuuriympäristön tärkeimpiä kohteita. Valinnassa painotettiin kulttuurimaisemia, mutta myös luonnonmaisemat otettiin huomioon tarkastelemalla kansallispuistojen verkostoa.

Kansallismaiseman käsitettä ei aikaisemmin ollut sanottavasti hyödynnetty, mutta kansallisesti merkittävien maisemien ajatus oli tullut pohjustetuksi jo Zachris Topeliuksen Maamme-kirjan ajoista lähtien.

Kansallismaisemille ei määritelty hallinnollista merkitystä, mutta teema on noussut usein esiin sekä akateemisessa tutkimuksessa että yhteiskunnallisessa keskustelussa, kuten Kalliokosken kirjoitus osoitti. Monet kansallismaisemat ovat jopa vuosisatojen ajan olleet kuuluisia nähtävyyksiä.

On oikeastaan ihmeellistä, että ne pitävät edelleen väkevästi pintansa kotimaan maisemien huippukohteina. Niitä on selvästi arvostettu, ja niistä on pidetty huolta.

Maisemat ovat muutoksellisia. Niihin vaikuttavat luonnonvoimat sekä ihmisen tarkoitukselliset ja tahattomat toimet. Maisemia voidaan myös hoitaa ja vaalia. On tärkeää kunnioittaa vanhaa ja perinteistä, jotta voimme ymmärtää historiaamme.

Samalla tarvitaan uutta, ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Uudet toiminnot on mahdollista suunnitella ja toteuttaa maisemia vaurioittamatta niin, että ne sovittautuvat olemassa olevaan, samalla tuottaen uusien aikakausien elementtejä. Historian hallittu jatkumo luo hyvinvointia ja turvaa.

Maisemien erityiskohteet sekä maaseudulla että kaupungeissa ovat tärkeitä, jotta voidaan osoittaa maisemiin sisältyvät piirteet ja merkitykset sekä hahmotella keinoja niistä huolehtimiseen. Arvokohteiden ohella yhtä lailla olennaisia ovat meitä kaikkia ympäröivät arkimaisemat, ne kotoisat paikat, joissa asumme, työskentelemme ja vietämme vapaa-aikaa. Nyt kun liikkumisemme piiri on tilapäisesti supistunut, niiden merkitys korostuu entisestään.

On oleellista muistaa, että myös kansallismaisemat ja arvokkaat maisema-alueet ovat asukkailleen arkimaisemia, elämisen ja elinkeinojen jokapäiväisiä näyttämöjä.

Euroopan neuvoston nimeämää kansainvälistä maisemapäivää vietetään 20. lokakuuta. Silloin teemana ovat arkimaisemat. Niitä on syytä juhlia jo nyt, vähän joka päivä.

Tapio Heikkilä

taiteen tohtori, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö

