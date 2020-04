Muut lehdet

Suomen Kuvalehden kolumnissa kirjailija Sofi Oksanen kertoo, mitä Ukrainan tuhkarokkotilanteesta voisi nykytilanteessa oppia.

”Viime vuonna 57 000 ihmistä sai Ukrainassa tuhkarokon. Taudin levinneisyyden syyt ovat korruptiossa, heikossa rokotekattavuudessa, paikoin heikossa rokotteen saatavuudessa ja ennen kaikkea rokotevastaisuudessa.”

”Rokotepeitto tuhkarokkoa vastaan putosi Ukrainassa pari vuotta sitten 42 prosenttiin. Rokottamattomien lasten lukumäärässä Ukraina sijoittuu Angolan ja Etiopian väliin.”

”Mpr-rokote on Ukrainassa pakollinen. Lasten on tuotava rokotetodistus niin kouluihin kuin lastentarhoihin, mutta Unicefin arvion mukaan todistuksista 30 prosenttia on väärennöksiä. Lääkärit ja sairaanhoitajat kirjoittavat valetodistuksia rahasta.”

”Rokotusten pakollisuus tai hyvä saatavuus ei muuta tätä asiaa maassa, jossa terveydenhuoltohenkilöstön tulotaso on alhainen. Rokotevastaisuus on heille elinkeino, josta moni ei ole valmis luopumaan.”

”1990-luvulla rokotettujen suoja on heikko Ukrainan silloisten talousongelmien vuoksi, ja Venäjältä ostetut rokotteet ovat paljastuneet tehottomiksi.”

”Ikäryhmän uudelleenrokottaminen lännestä lähetetyillä rokotteilla puolestaan kaatui Venäjän puututtua peliin disinformaatiokampanjalla, jonka mukaan uudet annokset oli tarkoitettu köyhän väestön sterilisointiin. Samalla heikennettiin integraatiota länteen ja luotiin epäluottamusta.”

”Toivon, että korona-aika on havahduttanut kansalaiset ymmärtämään, mitä saa aikaan tauti, jota vastaan ei ole rokotettu. Tuhkarokkoon ei ole lääkettä, ja se voi tappaa.”

”Ehkä koronavirus muuttaa tämän kehityksen nyt, kun on selvää, että epidemiat ovat mahdollisia myös täällä. Virus pakottaa kunnioittamaan faktoja ja asiantuntemusta, jolle populistit vielä hetki sitten nauroivat.”

”Palauttaako siis korona tieteen arvostuksen?”

Demokraatin pääkirjoituksessa va. päätoimittaja Rane Aunimo pohtii, mitä tässä tilanteessa voisi ottaa opiksi 1990-luvun alun laman kokemuksista.

”Päättäjän ei ole tietenkään yksinkertaista tietää, mitä tehdä. Historiasta voi ainakin oppia.”

”Säästömentaliteetti on varmin tie tuhoon. Tutkijoiden mukaan ehkäisevien ja hyvinvointia tukevien palveluiden merkitys korostuu ylisukupolvisen ongelmaketjun katkaisemisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.”

”Sanna Marinin hallitukselle tuli tehtävä, jota se ei tilannut eikä halunnut mutta jota sen on hoidettava ennennäkemättömän lavealla rintamalla jo akuutin kriisin vyöryessä päälle. Eikä epäonnistuminen ole vaihtoehto.”