Eversti evp. Hannu Kontiainen kirjoitti (HS Mielipide 7.4.) varautumiskoulutuksen uudistamistarpeesta. Samalla hän esitti Lotta Svärd -järjestön perustamista uudelleen.

Mielestäni arvokasta järjestöä ei voi eikä saa perustaa uudelleen. Kovalla työllä ja pyyteettömyydellä hankittua mainetta ei saa tärvellä uudella, harrastemaisella järjestöllä.

Varautumiskoulutusta on tarpeen uudistaa. Perinteinen varusmieskoulutus, johon vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa, on säilytettävä. Miten olisi käynyt talvisodan taisteluissa, ellei silloinen varusmieskoulutus olisi ollut kovaa, ehkä liiankin ankaraa? Suomella on maailman parhaimmistoon kuuluva upseeristo ja reservi. Tasokasta varusmieskoulutusta ei saa vesittää löysäämällä fyysisiä ja psyykkisiä vaatimuksia.

Esa Hyytinen

kanta-aliupseeri evp., kapteeni, Hyvinkää

