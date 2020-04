Viikonlopun mielipideosastossa (HS 11.4.) käsiteltiin lukemisen ja tarinoiden merkitystä koronaviruksen aikana. Nehän ovat loppujen lopuksi aika halpaa eskapismia koronavirusuutisoinnin keskellä.

Pääkaupunkiseudun kirjastot täyttyivätkin ennen ovien sulkeutumista asiakkaista, jotka hamstrasivat lukemista koteihinsa. Kyynisempi voisi sanoa, että välillä tuntuu kuin vaadittaisiin viruspandemia, jotta ihmiset saadaan kirjan ääreen. Kirjastojen alkuperäinen käyttötarkoitus kun tuntuu välillä jäävän kaiken muun alle.

Jari Peltosen (HS 11.4.) ehdottama kirjojen noutopalvelun järjestäminen siten, että turhia kohtaamisia vältettäisiin, olisi tervetullut muutos. Julkiset tilat pysynevät kiinni vielä pitkään poikkeustilan jatkuessa.

Samalla haluan muistuttaa, että kirjoja saa myös ostettua, jos niistä malttaa maksaa hieman. Ketjukirjakaupoista löytyvät tuoreimmat nimikkeet, mutta moni antikvariaattikin pitää ovensa edelleen auki.

Antikvariaatteja on Suomessa jäljellä puolisen sataa, etenkin isoimmissa kaupungeissa. Jotta kirjallisuutta olisi jatkossakin tarjolla monipuolisesti, yksinkertaisin tapa äänestää tämän asian puolesta on ostaa kirja. Useimmat toimijat vieläpä postittavat kirjat suoraan kotiovelle. Samalla tuetaan pienyrittäjiä, joille tilanne on varmasti yhtä hankala kuin muillekin yrityksille asiakkaiden kaikottua.

Hallituksen miljardien eurojen tukipaketti on vain laastaria yrityksille pandemian aikana.

Antti Ojala

Espoo

