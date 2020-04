Helsingin Sanomat kirjoitti (9.4.), että korkeakoulut ovat päättäneet jättää perinteiset pääsykokeet järjestämättä. Tämä tieto pilasi monen nuoren sekä heidän perheensä pääsiäisen. Nuoren oikeusturva kokee valtavan kolauksen, mikäli korkeakouluun pääsyn ehdot muuttuvat kesken hakuprosessin.

Tänä vuonna hakevien joukossa on monia sellaisia nuoria, jotka on jo kerran yllätetty muuttamalla valinnat painottamaan todistusvalintoja aivan liian nopealla aikataululla. Heidän lukionsa oli jo silloin alkanut tai päättynyt, ja edessä olivat muun muassa kutsunnat ja vuosi valtion palveluksessa. Kaikki nuoret eivät tiedä omaa alaansa tai eivät ole kehittyneet siten, että lukio olisi sujunut oman kapasiteetin mukaisesti. He ovat myös saattaneet epäonnistua ylioppilaskokeessa.

Suomalainen järjestelmä on mahdollistanut useita teitä korkeakouluun, eikä sitä pidä vaarantaa. Valintaperusteiden mahdollinen muuttaminen (perinteisen kokeen toteuttamatta jättäminen) kesken hakuprosessin vaarantaa nuoren oikeusturvan. Nuoret ovat käyttäneet satoja tunteja pääsykokeisiin lukemiseen, ja heidän perheensä sekä muut tukijat ovat panostaneet mahdollisesti jopa tuhansia euroja valmennuskursseihin.

Jos pääsykokeita siirrettäisiin, voitaisiin samalla myös siirtää lukukauden alkaminen esimerkiksi kuukaudella tai vuoden 2021 alkuun. Henkilökunnan tai nuorten turvallisuuden vaarantuminen ei ole uskottava selitys perinteisistä kokeista luopumiselle.

Useat ammattiryhmät työskentelevät tällä hetkellä koronavirustilanteesta huolimatta. Tilanteen kehittymistä ei tiedetä, mutta se ei myöskään ole uskottava peruste sille, ettei pääsykokeita voida siirtää, sillä koronavirustilanne voi vaikuttaa myös mahdolliseen lukukauden alkuun.

Perinteisten pääsykokeiden järjestämisestä ei tule luopua. Se aiheuttaisi monille nuorille mahdollisesti uuden välivuoden.

Susanna Vuorinen

äiti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.